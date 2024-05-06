蓋洛普分析：民主黨執政 美國對世界影響力比中國大

蓋洛普的調查分析顯示，在民主黨人士入主白宮時，世界上多數國家更願意與美國結盟，因此，美國對世界的影響力將取決於11月總統大選拜登（左）與川普（右）再度對決的結果。美聯社

根據回溯至2007年的蓋洛普（Gallup）調查數據，在民主黨 人士入主白宮時，世界上多數國家更願意與美國結盟，而不選擇與中國結盟。這項調查所勾勒的趨勢暗示，美國對世界的影響力將取決於11月總統大選拜登 與川普 再度對決的結果。

蓋洛普在6日發布的報告說，似乎有更多國家偏好由美國領導，至少在民主黨政府領導下是如此。蓋洛普的報告顯示，在2023年受訪的130餘國中，有接近一半（48%）的國家倒向美國，21%受訪國支持中國。調查並發現，有超過五分之一的國家與美國「堅定結盟」，為2009年以來最高。

財經新聞網站CNBC引述蓋洛普報導，在川普主政的大部分時間裡，有越來越多的國家支持中國，但隨著民主黨的拜登在2021年初上任，情況開始改變。

蓋洛普指出：「在比較多年來各國結盟的情況時，搖擺幅度成為關注焦點。」這家全球分析和顧問公司表示，小布希和歐巴馬政府時期也出現類似趨勢。

蓋洛普所勾勒的這項趨勢暗示，美國對世界的影響力可能取決於11月的總統大選，這次再度上演拜登和川普的對決戲碼。Pew研究中心上周發布的民調顯示，這兩位候選人在選前都表達了對中國的強硬立場，越來越多美國人將北京視為敵人，而非競爭對手或合作夥伴。

蓋洛普表示，在拜登政府領導下，與美國結盟的國家大幅「回升」，對美國的支持力道也很強韌，特別是拜登政府成立了多個緊密結盟的集團。蓋洛普說，在川普主政下，中國在結盟方面多所斬獲，但大多數都屬於「脆弱結盟」。