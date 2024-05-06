馬克宏對習近平說：歐中貿易應有公平規則

中國國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏並肩走在愛麗舍宮前。（路透）

中法歐三方領導人會晤6日在法國巴黎舉行，法國總統馬克宏 對中國國家主席習近平 說，歐中貿易應當有「公平規則」，並強調中方在俄烏、中東問題協調的重要性。對此，習近平喊話，歐盟 與中國之間應加強戰略協調，保持夥伴關係。

據法新社報導，習近平對法國進行的國事訪問開始時，馬克宏在他面前呼籲，歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」。馬克宏還在中法歐三方領導人會晤中說，歐洲的未來顯然也將取決於，我們繼續以平衡方式發展與中國關係的能力。

就國際局勢，馬克宏說，在烏克蘭和中東的重大危機上，與北京的協調是「絕對決定性的」。

歐盟執委會主席范德賴恩則強調，歐中在和平與安全方面具有共同利益，但也申明制止俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，建立公正、和平、可持續的和平的決心。

法新社還報導，對於歐中之間就「實質性經濟關係」的挑戰，范德賴恩稱，歐盟有興趣證明與中方的合作正在產生效果。

據法媒報導，習近平在三方會議的開始時發表講話，他說，中歐作為世界兩個大國，要繼續做夥伴，繼續對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協調。此舉是為了推動中歐關係穩定健康發展，不斷為世界和平與發展作出新的貢獻。