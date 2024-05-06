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中法歐3方會談結束 習：推動中歐關係穩定健康發展

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平（中右）抵達愛麗舍宮時，法國總統馬克宏出面迎接，兩人握手合影。（擷自央視）
中國國家主席習近平（中右）抵達愛麗舍宮時，法國總統馬克宏出面迎接，兩人握手合影。（擷自央視）

中國國家主席習近平於當地時間6日，在法國正式展開他此次的訪歐行程。據新華社，上午習近平抵達愛麗舍宮時，法國總統馬克宏出面迎接，接著舉行中法歐領導人三方會晤，習近平說，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，展開戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展。

據新華社，當地時間6日上午，習近平乘車抵達愛麗舍宮，馬克宏上前熱情迎接，兩人並握手合影。

央視新聞於晚間近6時許(美東時間上午6時許)發布訊息，習近平和馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。

根據中方隨後發布的簡短訊息，習近平指出，很高興能再次與馬克宏、范德賴恩舉行會晤。法國是他今年出訪的首站，今天的三方會晤增強了這次訪問面向歐洲的意義。

習近平說，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲視為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

習近平表示，當今世界進入新的動盪變革期，作為這個世界的兩支重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，展開戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

今晚近7時許(美東時間上午7時許)，央視新聞再發布訊息稱，中法歐領導人三方會晤結束後，馬克宏和范德賴恩將習近平送至上車處。代表三方會晤已經結束。

中法歐三方領導人會晤結束後，法國總統馬克宏（左三起）、歐盟執委會主席范德賴恩兩人...
中法歐三方領導人會晤結束後，法國總統馬克宏（左三起）、歐盟執委會主席范德賴恩兩人，目送中國國家主席習近平登車離開。（擷自央視）

習近平 馬克宏 歐盟

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