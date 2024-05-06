日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

國家安全顧問蘇利文。(路透)

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天表示，中國擁有的熱門短影音平台TikTok 轉為歸美國所有「非常合理」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國總統拜登 上個月簽署總額為950億美元的對外援助法案，隱藏在法案中的一個條款，即是迫使TikTok切斷與總部位於北京的母公司「字節跳動」的關係，轉歸美國所有。

字節跳動有270天時間進行撤資，如果撤資已接近完成，美國總統可給予最多90天的延長期限，但以一次為限。

TikTok在美國擁有1.7億用戶，如果在撤資截止日前未完成出售，該平台將從所有應用程式商店下架，全國網路供應商也將予以封鎖。

蘇利文在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center）舉行的「金融時報周末節」（FT Weekend Festival ）表示：「我們相信，（要求字節跳動）撤資，最終讓一家美國公司擁有TikTok在美國的部分，非常合理。」

撤資九個月的倒數計時將自總統簽署法案開始，這代表該禁令最快可能明年1月生效。如果獲得延期，禁令亦將在4月實施。

至關重要的是，這兩個日期都在11月的美國總統大選之後，拜登和他預期的對手、前總統川普，都不想在民調中疏遠TikTok的粉絲，而這些粉絲主要是年輕選民。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）和GZERO Media總裁布瑞莫（Ian Bremmer）本周表示，「撤資或禁止」的立法是正確之舉。

布瑞莫在通訊簡報中表示：「TikTok最終受制於中國政府，這個極權的國家資本主義政權與美國陷入日益敵對的戰略競爭。」

「正如情報機構警示，該平台構成國家安全漏洞，因為北京可利用它來監視和操縱美國人。除非中國撤資或徹底禁止，否則沒有任何補救措施或保證可降低此種風險。」

布瑞莫也說，加薩戰爭只會加強現在採取行動的必要性。他說：「自去年10月7日以來，許多美國人的TikTok推播充斥著反以色列的內容，許多情況下還有反猶太主義的內容。」

布瑞莫表示，有合理的暗示性證據顯示，「TikTok的演算法和審查規則，以人為方式壓制親以色列內容，並放大親巴勒斯坦和反猶太情緒。這與其他研究結果一致，代表字節跳動依中國共產黨的政策目標，形塑它所推送的訊息內容」。

這個受歡迎的平台是否有美國買家，則是另一個問題。

前財政部長米努勤 （Steve Mnuchin）現在是私募股權公司Liberty Strategic Capital的負責人，他正組建一個收購TikTok的團隊。

米努勤告訴美國財經媒體CNBC：「這是一家龐大的公司。如果它關閉大量用戶，那會很糟。」但他並沒有透露這筆交易可能所需費用。

布瑞莫談到米努勤的收購企圖時表示：「重要的是他是否能拿出現金仍有待觀察。」布瑞莫認為，TikTok「最明顯的買家可能是公開上市的科技巨擘，但它們將因反壟斷問題立即受到監管審查」。