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習近平投書法媒：中國不是烏克蘭危機的製造者

習近平投書法媒：中國不是烏克蘭危機的製造者

中央社巴黎5日綜合外電報導
中國國家主席習近平(左)偕夫人彭麗媛抵法國。(歐新社)
中國國家主席習近平(左)偕夫人彭麗媛抵法國。(歐新社)

中國國家主席習近平今天抵達法國展開國事訪問，東道主法國總統馬克宏將尋求就對方在烏克蘭衝突中支持俄羅斯一事提出警告。但分析認為，巴黎不太可能顯著影響北京的所作所為。

習近平訪法慶祝兩國建交60周年，為他自從2019年以來首訪歐洲揭開序幕。習近平此行還將訪問塞爾維亞和匈牙利。

法新社報導，在主要歐洲大國當中，習近平選擇只訪問法國，顯示自從馬克宏（Emmanuel Macron）去年4月對中國進行國事訪問以來，中法關係相對友好，同時體現馬克宏作為歐洲各國間調解人的地位。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）在巴黎歐利機場（Orly airport）迎接習近平和夫人彭麗媛一行。

習近平定明天在巴黎展開多場會談，包括與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的會談，之後將接受馬克宏在艾里賽宮（Elysee Palace）國宴款待。

馬克宏7日將帶領習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行較不公開、更私人的會談。

「費加洛報」（Le Figaro）今天刊登習近平投書提及烏克蘭危機。他寫道，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方，「中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑」。

法新社報導，針對支持俄羅斯有其危險性提出警告將是馬克宏一項要務。西方國家官員警告，莫斯科早已使用中國工具機進行武器生產。

「經濟學人週刊」（Economist）2日刊登馬克宏專訪，他說：「讓中國就國際秩序的穩定進行權衡，這符合我們的利益。」

抗議習近平的挺西藏示威群眾。(美聯社)
抗議習近平的挺西藏示威群眾。(美聯社)

與此同時，人權組織指控中國沒有尊重維吾爾穆斯林少數族裔的人權，而且已有數十位記者身陷囹圄，敦促馬克宏在會談中提出人權議題。

人權觀察（Human Rights Watch）中國部臨時主任王松蓮說：「馬克宏總統應該向習近平表明，北京所犯違反人道罪將為中法關係帶來後果。」人權觀察指出，習近平治下的中國，人權狀況「嚴重惡化」。

數以百計抗議人士今天揮舞西藏雪山獅子旗，在巴黎展開示威，控訴習近平「獨裁」，想要在西藏自治區消滅當地固有文化。

然而，即使舖紅地毯盛大歡迎、即使帶對方登上海拔2000多公尺的圖馬雷山口（Col du Tourmalet），分析家懷疑馬克宏有多少能耐說服習近平改弦更張。

習近平此行走訪的另外兩國塞爾維亞和匈牙利則被認為是最同情莫斯科的歐洲國家。

智庫歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）說：「馬克宏傳達的兩項核心訊息將是中國支持俄羅斯軍事能力，以及中國扭曲巿場的做法。」

「然而，兩項訊息不太可能顯著影響中國所作所為：習近平沒有肩負修補關係的使命，因為從他的觀點上而言諸事順當。」

習近平 馬克宏 烏克蘭

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