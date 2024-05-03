我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房屋交易過程中 買方仲介有哪些義務？

北京對內不容許抗議 對美校園學生挺巴示威流露同情

世界新聞自由指數排名 香港評分下降 中國倒數第9

記者陳湘瑾／即時報導
無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數。（圖／取自無國界組織社群平台X)
無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數。（圖／取自無國界組織社群平台X)

5月3日為世界新聞自由日，無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數，香港排名上升但評分下跌，其中中國在180個國家和地區排第172位，香港排名135名。

無國界記者的報告指出，香港的評分較去年的44.86下跌1.8分為43.06，排名跟去年相比上升5個名次，從140名升至135名。

無國界記者稱，香港曾經是新聞自由的堡壘，但自從北京2020年通過國安法，實施一系列壓制獨立聲音的行動，香港的新聞自由經歷了前所未有的挫折。根據統計，截至目前已有10位記者遭到香港當局拘留，包括壹傳媒創辦人黎智英

無國界記者組曾於4月22日發表文章指出，大量香港記者經歷過被跟蹤和監視，數百人被迫流亡，隨著香港媒體關密，至少有900名記者失去工作；至少有3位自由記者被香港政府拒絕入境；至少有5家媒體停止營運，包括美國自由亞洲電臺，也在今年4月宣布因安全考量關閉香港辦公室。

無國界記者曾於4月10日表示，該組織駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在抵達香港時被拘留6個小時後被遣返，白奧蘭原本預計前往旁聽黎智英的審訊。

白奧蘭當時告訴自由亞洲電台記者，此次訪港的目的是旁聽黎智英案，另一方面是希望測試23條立法後香港的情況，「過去幾個月我們去香港是想確認我們是否被視為是一個政治組織。」

無國界記者指出，這是該組織在香港機場第一次被遣返，無國界記者倡議總監文森（Rebecca Vincent）表示，「我們從未在任何國家經歷過這種狀況，當局如此明目張膽地企圖逃避對法庭程序的審查。」

香港 黎智英 遣返

上一則

涉助中國及毒販洗錢 司法部調查道明銀行

延伸閱讀

港首季GDP增長2.7% 遠超預期 港股八連升 近百企業赴港IPO

港首季GDP增長2.7% 遠超預期 港股八連升 近百企業赴港IPO
香港電影總會招編劇學徒 月薪至少1.5萬港元 古天樂誇1句話

香港電影總會招編劇學徒 月薪至少1.5萬港元 古天樂誇1句話
港人北上成風 近7成港企生意為何比疫前下跌？

港人北上成風 近7成港企生意為何比疫前下跌？

美媒RFA離港後 華爾街日報亞洲總部將遷新加坡

美媒RFA離港後 華爾街日報亞洲總部將遷新加坡

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%