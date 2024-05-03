世界新聞自由指數排名 香港評分下降 中國倒數第9

無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數。（圖／取自無國界組織社群平台X)

5月3日為世界新聞自由日，無國界記者（RSF）今公布2024年世界新聞自由指數，香港 排名上升但評分下跌，其中中國在180個國家和地區排第172位，香港排名135名。

無國界記者的報告指出，香港的評分較去年的44.86下跌1.8分為43.06，排名跟去年相比上升5個名次，從140名升至135名。

無國界記者稱，香港曾經是新聞自由的堡壘，但自從北京2020年通過國安法，實施一系列壓制獨立聲音的行動，香港的新聞自由經歷了前所未有的挫折。根據統計，截至目前已有10位記者遭到香港當局拘留，包括壹傳媒創辦人黎智英 。

無國界記者組曾於4月22日發表文章指出，大量香港記者經歷過被跟蹤和監視，數百人被迫流亡，隨著香港媒體關密，至少有900名記者失去工作；至少有3位自由記者被香港政府拒絕入境；至少有5家媒體停止營運，包括美國自由亞洲電臺，也在今年4月宣布因安全考量關閉香港辦公室。

無國界記者曾於4月10日表示，該組織駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在抵達香港時被拘留6個小時後被遣返 ，白奧蘭原本預計前往旁聽黎智英的審訊。

白奧蘭當時告訴自由亞洲電台記者，此次訪港的目的是旁聽黎智英案，另一方面是希望測試23條立法後香港的情況，「過去幾個月我們去香港是想確認我們是否被視為是一個政治組織。」

無國界記者指出，這是該組織在香港機場第一次被遣返，無國界記者倡議總監文森（Rebecca Vincent）表示，「我們從未在任何國家經歷過這種狀況，當局如此明目張膽地企圖逃避對法庭程序的審查。」