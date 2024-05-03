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北京對內不容許抗議 對美校園學生挺巴示威流露同情

記者顏伶如／即時報導
洛杉磯加大1日示威抗議後，人們看著工人正在拆除支持巴勒斯坦人抗議營地的殘餘物。路透
洛杉磯加大1日示威抗議後，人們看著工人正在拆除支持巴勒斯坦人抗議營地的殘餘物。路透

華爾街日報3日分析，北京對內不容許抗議，對於美國各地大學校園紛紛出現的支持巴勒斯坦學生示威，某些中國官員與官方媒體報導，字裡行間則流露同情，並批評美國打擊抗議存有雙重標準。

報導指出，任何示威抗議對中國來說都是極度敏感的話題，尤其是學生抗議從1989年天安門事件之後就受到嚴格查緝。2022年底，不滿校園長期封鎖的學生加入反對北京強硬防疫措施的全國抗議潮，許多抗爭者後來面臨偵訊、羈押與逮捕。

中國非常關注美國出動警力回應抗議事件的案例，2020年非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死引發大規模群眾抗議之後，中國官媒批評美國警方祭出鐵腕對待抗議民眾，並以美國譴責中國對香港抗議事件的處理為例，指責華府對人權問題存有雙重標準。

華爾街日報指出，占領哥倫比亞大學(Columbia University)建築物的挺巴抗議人士遭警方逮捕之前，多個中國官方媒體便對美國警方如何對付抗議者做出鉅細靡遺的報導。

中國外交部發言人華春5日瑩在社群媒體X公布美國校園警方逮捕抗議人士的混亂場面影片，並且發文寫道：「還記得美國官員如何回應發生在其他地方的類似抗議事件嗎？」

報導指出，中國官員的正式評論流露對支持巴勒斯坦抗議學生的理解，因為抗議學生訴求與北京支持巴勒斯坦權利的立場一致。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇則說，中國不會對美國國內事件發言，但「對於要求世界各地人民秉持良心支持正義的呼籲，相關國家不能繼續裝聾作啞」。

報導指出，北京把這波美國校園抗議視為批評美國偽善(American hypocrisy)的機會，美國持續力挺以色列，不顧以色列與哈瑪斯(Ｈamas)衝突導致加薩(Gaza)地區生靈塗炭；中國官員抓緊機會，以加薩衝擊強調北京是促使區域和平的動力，希望在發展中國家得到加分效果，讓北京贏得更多支持以對抗以美國為首的全球秩序。

報導指出，北京雖然喊出支持和平，卻抗拒華府呼籲利用區域影響力克制哈瑪斯、避免衝擊繼續擴大的要求。

巴勒斯坦 加薩 華爾街

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