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紐時分析：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗

記者顏伶如／即時報導
拜登(右)總統是在參議院叱吒30年的華府政壇老將，憑藉現任優勢輕鬆克服挑戰者，但如今角逐總統連任碰到川普(左)卻截然不同，遇上硬仗。(路透)
拜登(右)總統是在參議院叱吒30年的華府政壇老將，憑藉現任優勢輕鬆克服挑戰者，但如今角逐總統連任碰到川普(左)卻截然不同，遇上硬仗。(路透)

紐約時報2日分析，拜登總統是在參議院叱吒30年的華府政壇老將，憑藉現任優勢輕鬆克服挑戰者，但如今角逐總統連任情勢卻截然不同，遇上硬仗。

1984年10月，正在爭取任期「三連霸」的德拉瓦州聯邦參議員拜登，受邀在威明頓(Wilmington)附近一所浸信會教會演講。拜登並非當地保守派喜歡的政治人物，置身並不友好的政治氛圍。由於身為現任參議員，拜登被主辦單位安排第一個上台，結果一講就將近一小時。

後來輪到共和黨對手上台時，才剛自我介紹整場活動時間就已結束。其他十多名準備登場的候選人，全都毫無機會發言。

威明頓資深記者柯恩(Celia Cohen)於「只在德拉瓦」(Only in Delaware)書中披露的這段往事，刻畫出拜登擊敗對手有多輕而易舉，不只在選舉當中如此，整個參院從政生涯也一樣，現任頭銜賦予拜登龐大優勢。

紐約時報分析，從政30年來，拜登從未面臨職務不保的重大威脅，出馬挑戰拜登的共和黨對手通常經費不足、知名度低、缺乏經驗，或者三種缺點都有，選舉中跟拜登對決時，得票率不曾超過41%。

然而，拜登角逐總統連任，遇上前總統川普，情勢卻跟以往有著天壤之別。今年是拜登第13度參加聯邦公職選舉，相較於多年前的參議員選舉，現在要跑的造勢行程變得密集，競爭激烈，選戰廝殺刀刀見骨。由於碰上旗鼓相當的對手，拜登被迫要向選民提出充分證據，說明自己值得再做一任。

曾在德拉瓦州選舉迎戰拜登的共和黨候選人形容，拜登是個實力堅強的現任參議員，受到選民普遍喜愛，不管在辯論會或其他演說場合，臨場反應都比現在靈敏。81歲的拜登選舉行程變得密集，近幾周有幕僚經心安排、希望避免失言出錯的決戰州造勢活動。上周拜登在一場造勢活動上帶領群眾喊著「再做四年」(Four more years)，緊接著跟著讀稿機字幕跟著說出「暫停」(pause)，被保守派媒體拿來嘲諷，民主黨陣營私下則感到詫異不已。

拜登連任選舉競選團隊發言人希特(Lauren Hitt)說，拜登在初選打敗20多個對手之後，贏得選票超過美國史上任合候選人，成為100年來第三位擊敗現任總統的候選人。她說：「今年11月他會擊倒川普以及那些唱反調的人。」

拜登 參議員 共和黨

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