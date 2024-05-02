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大學校園挺巴抗議潮 拜登首度公開表態

編譯茅毅／即時報導
拜登總統。(美聯社)
拜登總統。(美聯社)

針對自4月中以來，全美多所大學校園的挺巴勒斯坦人抗議活動，拜登總統2日首度公開發表談話。他當天在白宮表示，抗議時必須同時維持言論自由及法治。至於各州是否應派國民兵入校介入這類活動，他明確回答「不該」。但他補充說，這仍取決各州州長。

影片來源：YouTube AP

拜登說，美國是公民社會，而秩序也須排在首位。大學校園的抗議人士應可自由表達己意，但同時不應演變為違反法規和道德或暴力。

拜登強調，暴力的抗議不受保障、和平的才有。當發生暴力行為時，那抗議就違法，破壞公私財產的舉動不是和平抗議、而是違法。破壞行為、違反法規及道德、打破窗戶、阻擋校園出入與癱瘓校園、迫使學校停課及取消畢業典禮，都不屬和平抗議。

拜登指稱，有抗議的權利，但沒有造成混亂的權利。

拜登還說，對正在加薩走廊作戰的以色列，他的支持仍堅定不移。但他並未對其政府至今有關以色列和以哈戰爭的政策提出說明及辯護。

在拜登發表前述談話後，有記者問他，全美校園抗議是否已使他重新思考美國對中東地區政策？他則說「沒有」。

有線電視新聞網（CNN）報導說，拜登的談話雖企圖在和平抗議與暴力示威間畫紅線，批評至今在校園抗議出現的違法和破壞行為，但他也承認抗議人士有權讓他們的聲音被聽見。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 以色列 加薩

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