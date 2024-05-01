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美亞太助卿：應維持對台政策框架 建構台灣威懾能力

中央社華盛頓1日綜合外電報導
國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。美聯社
國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。美聯社

國務院亞太助卿康達近日表示，美國應繼續維持對台灣的現有政策框架，改變這個框架將不明智，台灣的軍事威懾能力和韌性是當前首要目標。

美國之音（VOA）報導，國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）昨天出席參議院外交關係委員會亞太小組針對美國對台政策所召開的聽證會。

本月為美國國會1979年通過的「台灣關係法」生效45週年。美國國會參眾兩院本週接連分別就美國對台政策舉行聽證會，邀請康達說明拜登行政當局的對台政策及作為。

康達告訴議員，「台灣關係法」是一項相當具有先見之明的立法文件，使得美國得以在此框架下，繼續應對當前在台海地區的挑戰。

康達表示，中國對台灣的威脅確實不斷增加，而且中國從未放棄使用武力統一台灣。 他提及：「為了應對這一威脅，並在符合我們一中政策的情況下，行政部門正利用我們擁有的一切工具加強兩岸威懾。」

康達回覆議員時指出，「台灣關係法」和美國的一中政策其他要素提供了所需工具，此一框架過去45年經受住時間考驗，並維護了台灣海峽和平與穩定。

他指稱：「我認為改變這個框架、改變『台灣關係法』或美國一中政策的核心要素將不明智，我們認為這不僅無法促進穩定，反而會破壞穩定。」

康達說：「我認為，美國和我們的盟友及合作夥伴繼續作為負責任維護現狀的一方很重要。」

他提及：「從日常運作角度來看，我們認為這種做法會更有成效，那就是著眼於以具體、實在的方式建構台灣的威懾能力，著眼於切實讓更多國家來認識台海和平穩定的重要性，並願意為維護台海和平穩定作出貢獻。」

台灣關係法 一中政策 國務院

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