我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟬鳴季節 開胃時刻 紐澳良蟲蟲餐廳金蟬入菜

20萬人藉「無證客假釋計畫」來美 逾8成從佛州入境

20萬人藉「無證客假釋計畫」來美 逾8成從佛州入境

記者顏伶如／即時報導
準備前往紐約的委內瑞拉移民家庭。(路透)
準備前往紐約的委內瑞拉移民家庭。(路透)

福斯新聞網(Fox News)30日獨家報導，根據國土安全部統計資料，拜登政府推出的「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)，2023年1月至8月間共計允許約20萬名來自這四個國家的無證移民搭機入境美國，入境人數最多的前15個城市當中，前5名依次為：邁阿密91821人、佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale)60461人、紐約市14827人、休士頓7923人、奧蘭多6043人。

報導指出，根據眾議院國土安全委員會(House Homeland Security Committee)取得的國土安全部資料顯示，2023年1月至8月之間根據「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」抵達美國的無證移民當中，高達80%的入境地點是佛州邁阿密、勞岱爾堡、奧蘭多、坦帕灣(Tampa Bay)四個城市，人數共約16萬1562人。

拜登政府最初於2022年10月宣布為委內瑞拉公民推出假釋計畫，允許通過生物辨識(biometrics)與個人背景調查者自行購買機票搭機直接入境美國，而且在美國國內必須有擔保人(sponsors)，前提是不得非法入境。

2023年1月，拜登政府宣布計畫擴大實施，海地、尼加拉瓜、古巴三國公民也納入適用範圍，每個月共計允許最多3萬個名額入境美國。「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」提供無證移民工作許可，准許兩年在美居留。

就在拜登政府宣布「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」的同一時間，也宣布援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的防疫遣返令擴大實施，從墨西哥非法入境美國的上述4國公民將遭到立即遣返。

根據海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)數據，截至2024年2月為止，累計40萬人依照「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」入境美國。

統計顯示，2023年1月至8月間「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」無證移民入境人數最多的15個城市為：

1.邁阿密：91821人

2.佛州勞德岱堡：60461人

3.紐約市：14827人

4.休士頓：7923人

5.奧蘭多：6043人

6.洛杉磯：3271人

7.坦帕：3237人

8.達拉斯：2256人

9.舊金山：2052人

10.亞特蘭大：1796人

11.新澤西州紐沃克(Newark)：1498人

12.華府：1472人

13.芝加哥：496人

14.拉斯維加斯：483人

15.德州奧斯汀(Austin)：171人

古巴 尼加拉瓜 拜登

上一則

路透民調：58%美國人認為中國利用TikTok塑造輿論

延伸閱讀

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
川普重返白宮將再槓中國？北京悄悄預做準備

川普重返白宮將再槓中國？北京悄悄預做準備
佛州墮胎禁令今上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普

佛州墮胎禁令今上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普
大麻可望降級「低風險藥物」緝毒局提案 司法部支持

大麻可望降級「低風險藥物」緝毒局提案 司法部支持

熱門新聞

大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

2024-04-28 10:28

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順