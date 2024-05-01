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川普重返白宮將再槓中國？北京悄悄預做準備

記者顏伶如／即時報導
前總統川普(右)與其任內國務卿龐培歐(左)。(美聯社)
前總統川普(右)與其任內國務卿龐培歐(左)。(美聯社)

華爾街日報1日報導，前總統川普任內國務卿龐培歐(Mike Pompeo)回憶錄「寸步不讓」(Never Give an Inch)去年在中國領導階層當中流傳時，書中一段內容令中國國家主席習近平特別不悅，因為龐培歐寫道美國應該給予台灣「全面外交承認」(full diplomatic recognition)；如果川普再度執政，川普核心圈再度掌權，對於中國有何影響，讓北京不禁開始擔心。

報導指出，川普掌理白宮四年期間，美中關係動盪不斷，川普2020年卸任之後，北京好不容易鬆一口氣；消息人士透露，現在中國官員悄悄為川普重返白宮預做打算，也為美中關係可能出現更多戲劇化轉變提前做好準備。

消息人士說，拜登總統並沒有讓北京的日子變得好過，不但維持川普任內對中國祭出的強硬經濟政策，甚至擴大範圍，並且成立聯盟一起對抗中國，只是拜登同一時間嘗試降低與北京之間的仇恨，這點則受到習近平肯定。

報導分析，以今年1月的台灣大選為例，華府便小心翼翼避免激怒北京。

某些中國官員認為，川普在今年11月大選勝出對中國有利，因為川普能夠加速習近平預測的美國獨霸全球的勢力衰落，而且川普將在美國國內製造更多政治、社會紛亂，嚇跑拜登爭取到的國際盟友，等於在無形之間協助北京重建與歐洲之間的關係。

然而，官員也說，川普第二任期可能帶來的傷害，遠遠超過中國可能獲得的任何利益，絕大多數影響關鍵在於哪些人將出現在川普決策核心圈。

龐培歐曾經表示，願意再次加入川普執政團隊，不過北京列出禁止進入中國的制裁名單上，28名前任川普政府官員當中，龐培歐名列第一。

川普與前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)都曾公開表示，應該全面禁止中國進入美國市場、科技與資金。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出，中國認為如果川普回到白宮，美中關係發展將面臨上限，「但是下限恐怕永無止境」。

川普 龐培歐 拜登

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