圖輯／哥大示威學生 鎖住漢彌爾頓大樓

4月30日紐約哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓裡，親巴勒斯坦的抗議學生，手挽手擋在門口。（歐新社）

紐約哥倫比亞大學 挺巴勒斯坦 示威學生29日晚上打破漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall）窗戶，接著占據了該棟建築。30日哥大 門口，聚集不少抗議者。 4月30日，哥倫比亞大學校園裡，媒體採訪現場學生。（特約記者曹馨元／攝影） 4月30日紐約哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓裡，親巴勒斯坦的抗議學生，掛上標語。（歐新社） 紐約哥倫比亞大學親巴勒斯坦的抗議學生，在校門口呼口號。（美聯社） 4月30日紐約哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓前，親巴勒斯坦的學生聚集抗議。（歐新社） 挺巴反以學生29日晚間不理會校方最後通牒的警告，進一步攻占校區漢彌爾頓大樓，急劇升高了對抗態勢。（歐新社） 4月30日，抗議者在哥倫比亞大學校園入口外示威反對以色列攻擊加薩。（特約記者曹馨元／攝影） 哥倫比亞大學挺巴學生占據了漢彌爾頓大樓，綁住門口。（路透） 哥倫比亞大學挺巴學生占據了漢彌爾頓大樓，在屋頂上揮舞巴勒斯坦旗幟。（路透） 4月30日，抗議者在哥倫比亞大學校園入口外示威，反對以色列攻擊加薩。（特約記者曹馨元／攝影） 4月30日，抗議者在哥倫比亞大學校園入口外示威反對加薩戰爭。（美聯社）