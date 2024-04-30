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川普違反噤言令 「封口費」法官開罰9000元

記者顏伶如／即時報導
前總統川普不遵守法院噤言令，被罰9000元。圖為30日他站在紐約法院前。(美聯社)
前總統川普不遵守法院噤言令，被罰9000元。圖為30日他站在紐約法院前。(美聯社)

「封口費」案法官默欽(Juan Merchan)30日裁定，前總統川普違反法院下達的噤言令(gag order)至少九次，每次違規處以1000元罰款，累計罰款9000元。默欽指出，川普若繼續故意違反噤言令將不再獲得法院容忍，必須面臨「監禁處罰」(incarceratory punishment)。

默欽宣布裁決時說，罰款金額根據州法訂定，但以川普財富身家來說相對輕微，可能不足以發揮嚇阻效果而願意遵守噤言令。他表示，雖然願意考慮提高金額，但寧可衡量在某些情況下以坐牢做為「必要的處罰」。

默欽3月26日對川普公開發言祭出封口令，禁止川普評論或導致他人評論本案可能證人、陪審員、法庭人員、區域檢察官辦公室律師以及任何檢察官或法院人員的家屬。

不過，川普被下達封口令後照樣在「真實社群」(Truth Social)社群平台發文，遭檢方指控明顯藐視法院。區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室統計，截至上周為止，川普至少14次違反噤言令。

川普辯護律師則說，噤言令侵犯川普少到憲法第一修正案保障言論自由。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 白艾榮

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