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美國晶片榮景最大挑戰：缺工嚴重恐須外國勞工填補

記者顏伶如／即時報導
台積電亞利桑納州工廠預計2025年可投入生產，屆時缺工會是一大挑戰。（台積電提供）
台積電亞利桑納州工廠預計2025年可投入生產，屆時缺工會是一大挑戰。（台積電提供）

專欄作家朗恩(Heather Long)、「商業市場」(Marketplace)廣播節目主持人萊斯達爾(Kai Ryssdal)與製作人賀倫霍斯特(Maria Hollenhorst)30日在華盛頓郵報共同撰文指出，美國晶片產業榮景再現的最大挑戰就是嚴重缺工，接受拜登政府晶片法案補助的台積電(TSMC)從台灣引起勞工便引起媒體熱議，如果美國勞工條件仍未成熟，更多外國勞工恐怕需要填補職缺。

文中指出，亞利桑納州鳳凰城堪稱拜登重振美國晶片產業的縮影，國會通過530億元經費，白宮則宣布對英特爾(Intel)、台積電、美光(Micron)提供補助，但宏偉目標如何實現，找到足夠的勞工便成關鍵，鳳凰城地區晶片廠興建首先遇到建築工缺乏的問題，某些晶片廠已將啟用日期延至2025年以後。

晶片廠未來開工後還需要7萬名新進員工，這些職缺與祖父母時期的製造業工作截然不同，其中許多職務為工程師或電腦科學家，大約2萬8000人是不需要大學學歷但須具備專業技的技術師。美國勞工能否滿足如此龐大的就業需求，還是要引進外籍勞工填補職缺，已經受到討論，美國要在晶片廠業重返霸主地位，可能需要付出龐大成本。

1990年代，美國生產全球37%半導體，現在只生產全球半導體的10%，晶片業者把工廠開在亞洲，使用亞洲當地勞工，比在美國建廠划算許多；台積電從台灣引起勞工便引起美國勞工議論，其中涉及的威脅在於，如果美國勞工條件仍未成熟，晶片產業職缺恐怕就必須靠外國勞工填補。

文中寫道，為了培養足夠勞工，美國迅速擴大社區大學、高中職教計畫與師徒制(apprenticeships)訓練課程，但這些計畫實際運作卻比規畫困難許多，即使在亞利桑納州，許多民眾也從未聽過半導體產業，尋找有經驗的技術人才擔任講師並不容易，而且晶片產業有著令人意外的瓶頸：產業性質原本就有興衰循環，目前正值低潮期，許多企業紛紛裁員。

馬瑞波卡社區大學(Maricopa Community College)講師艾羅爾(Brad Ailor)對學生說要有心理準備，找工作可能耗時數月才會被錄取。他說，在英特爾任職期間遇過幾次裁員，「半導體業的本質就是如此」。

勞工 晶片 台積電

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