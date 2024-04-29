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布林肯結束訪華 謝鋒：亞裔歧視、麥卡錫主義擾中美往來

記者陳政錄／即時報導
2024年4月27日，中國駐美國大使館 「平安美國行」領保宣傳活動舉辦。中國駐美大使謝鋒出席，發表講話。（取材自中國駐美大使館）
2024年4月27日，中國駐美國大使館 「平安美國行」領保宣傳活動舉辦。中國駐美大使謝鋒出席，發表講話。（取材自中國駐美大使館）

美國國務卿布林肯剛結束訪華行程，中國駐美大使謝鋒近日在一場活動上指出，當前中美關係仍面臨嚴峻挑戰，針對亞裔的種族歧視尚未根除，歇斯底里的「麥卡錫主義」又捲土重來，「政治正確」的寒蟬效應不斷擴散蔓延，干擾中美正常人員往來，毒化兩國關係民意環境。

謝鋒是27日於中國駐美國大使館 「平安美國行」領保宣傳活動上，作出上述表示，中國駐美大使館先於28日發布了活動相關訊息，並在29日公布謝鋒的講話全文。

據中國駐美大使館官網消息，謝鋒說，當今世界進入動盪變革期，中國與世界關係也進入深度交融期，中國遊客和留學生遍布全球各個角落，領事保護需求也進入快速增長期，去年中國外交部和駐外使領館處理各類領保案件8萬多起，平均每6分鐘就有1起。

謝鋒說，前中美關係仍面臨嚴峻挑戰，針對亞裔的種族歧視尚未根除，歇斯底里的「麥卡錫主義」又捲土重來，「政治正確」的寒蟬效應不斷擴散蔓延，干擾中美正常人員往來，毒化兩國關係民意環境。

他向現場出席的留學生、僑胞和中資機構人員代表說，「身處異國他鄉，我們必須時時繃緊安全這根弦，不斷提高安全意識和防範能力。」

謝鋒表示，3年來，近300名中國公民遭到美方無端滋擾遣返，其中持有合法有效材料的留學生超過70人，就連應美方邀請來美友好訪問的中國公務人員也被無端滋擾盤查。

他表示，針對方選擇性、歧視性、政治性執法，我們感同身受、據理力爭，提出嚴正交涉，促美盡快移除阻礙人文交流的「絆腳石」。

面對美國將超過1,500家中國企業列入制裁名單，還點名電動車、數據流動、港口設備、社群媒體等領域，謝鋒說，中方持續敦促美方停止對華經貿科技打壓，要求將美國總統拜登不尋求壓制遏制中國發展的聲明落實。

謝鋒說，中國駐美使館始終保護在美中國公民安全和正當合法權益，我們常敲「警示鐘」，切實提升風險防範意識；當好「婆婆嘴」，持續加強預防性領保宣傳；築牢「安全堤」，堅決維護正當合法權益。

謝鋒 種族歧視 大使館

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