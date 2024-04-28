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G7目標2030年前將儲電容量提高6倍 解決綠能供電不穩

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

根據七大工業國集團（G7）能源部長一份聯合聲明草案，G7目標在2030年前將全球電力儲存容量提高6.5倍，要推動支持再生能源更廣泛地使用。

G7氣候、能源與環境部長會議今天開始在義大利杜林登場，會議將討論上述目標。根據日經亞洲報導，聲明草案呼籲，透過儲存電池和氫能的方式，將電力產業的能源儲存容量在2030年提高至1,500 GW，高於2022年的230 GW。

太陽能、風電等再生能源會受到天候、日照等影響，這讓發電變得不穩定。在日本和多國，會發生太陽能和其他電力供過於求、只好浪費的情況，以避免電網過度負荷。因此，採用儲能電池極為重要。

電力可以透過各種形式儲存，包括儲能電池、氫氣與水力發電。隨著再生能源擴張，提高了電力供應的不穩定性，因此必須增加儲電容量。G7目標藉由設定目標的方式，為設置儲電電池和輕能源儲存鋪路。

去年聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）達成協議，到2030年要讓全球再生能源發電量「三級跳」。最新的G7草案也設定要大幅擴大投資於電力傳輸和配電網絡，以便更廣泛地傳輸更多再生能源電力。

G7認為這些行動是能夠支持COP28再生能源目標與強化能源安全的具體措施。G7部長們預定周一對此草案展開討論，周二發表聯合聲明。

G7 義大利 投資

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