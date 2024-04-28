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馬斯克訪北京會李強 稱願進一步深化合作

記者陳政錄／即時報導
中國官媒央視旗下帳號玉淵譚天報導，馬斯克(中)到了北京。(取自玉淵譚天微博)
中國官媒央視旗下帳號玉淵譚天報導，馬斯克(中)到了北京。(取自玉淵譚天微博)

特斯拉CEO馬斯克28日突訪中國。據央視報導，中國國務院總理李強當天即會見了馬斯克，表示中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下工夫，為各國企業放心地投資中國；馬斯克說，特斯拉願和中國進一步深化合作，取得更多共贏成果。

據央視新聞《新聞聯播》，李強28日在北京會見馬斯克。

李強表示，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例。事實顯示，平等合作、互利共贏才最符合兩國根本利益。希望美方和中方更相向而行，遵照兩國元首的戰略引領，推動中美關係持續穩定發展。

李強說，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。 中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下工夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國。

據中方發布內容，馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤奮智慧。 特斯拉願和中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

稍早，央視新聞和央視旗下帳號玉淵譚天報導，應中國貿促會邀請，馬斯克28日抵達北京，他在抵達後說，「很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有汽車都將是電動的 。」

中國貿促會會長任鴻斌也會見了馬斯克，就下一步合作等話題進行交流。

馬斯克此次訪問中國，正值國務卿布林肯剛結束訪華，以及第十八屆的2024北京國際汽車展正在舉行。28日同一天，李強還到北京國際汽車展進行了調研，表示中國將大力發展智慧網聯新能源汽車，促進汽車產業高端化智慧化綠色化升級。

值得注意的是，特斯拉中國才剛在21日，大幅調降旗下Model Y、Model S、Model 3等車型在中國市場的售價，幅度在每款人民幣1.4萬元(約1932美元)左右，換算一輛Model 3，僅要約3.3萬美元就可入手，以應對全球市場的銷量下滑。

中媒第一財經報導，從馬斯克本月在社交平台X上的發言來看，預計他此訪將推動全自動駕駛（FSD）軟體的中國落地，以及自動駕駛資料跨境傳輸許可等問題。

馬斯克 特斯拉 李強

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