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特斯拉CEO馬斯克突訪北京 並與李強會面

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

記者黃雅慧／即時報導
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

央視報導，特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。據了解，馬斯克應中國貿促會邀請而來，中國貿促會會長任鴻斌28日也會見馬斯克，就下一步合作等話題進行交流。這次馬斯克訪京顯得低調，因此讓外界備感「意外」。

李強表示，特斯拉在中國發展堪稱中美經貿合作成功範例，平等合作互利共贏才最符合兩國根本利益，希望美方同中方相向而行，遵照兩國元首的戰略引領，推動中美關係持續穩定發展。中國超大規模市場將始終向外資企業敞開，中方言出必行，將在市場擴大准入等方面繼續下功夫，為外資提供更有利的營商環境。

馬斯克稱，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，得益於中國團隊的勤勞智慧，特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

玉淵潭天28日釋出視頻稱，馬斯克在28日下午抵達北京，並表示「很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有汽車都將是電動的。」

路透28日午間發布消息稱，馬斯克今日將開啟對中國（特斯拉第二大市場）的訪問。報導形容，這是他對中國「一次令人意外的訪問」。報導引述兩位知情人士說法稱，馬斯克此行計畫會見中國政府高級官員，討論全自動駕駛（FSD）軟體在中國落地的可能性，並希望能獲得將中國境內收集的汽車數據轉移到國外用於自動駕駛算法訓練的許可。

據了解，馬斯克上次訪中是在2023年5月，在他上次訪中的44個小時裡，先後與中國外交部、工信部、商務部、中國貿促會有關領導會面，還在深夜前往上海特斯拉超級工廠，隨後與上海市有關領導會面。而此次是他時隔11個月後再度來到中國。

馬斯克26日曾在其個人社交媒體上表示「相信FSD12版本已經準備好在左方向盤的國家通過行業法規的審核，上路也許還要再花點時間」。他本月早些時間在回應社交平台X上的提問時表示，特斯拉可能會「很快」向中國客戶提供FSD。

與此同時，馬斯克上周宣布取消印度行。因此，此次行程的低調和神秘引發不少討論。也有網友猜測，他可能將參加特斯拉上海超級儲能工廠的開工典禮。

值得注意的是，馬斯克此次行程恰逢北京車展，該車展於本周開幕，將於5月4日結束。不過，特斯拉這次並未參展，上一次參展是在2021年。

央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，...
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

馬斯克 特斯拉 李強

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