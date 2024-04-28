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白宮記協晚宴遇反戰示威 與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

編譯盧思綸／即時報導
數百名示威者27日聚集白宮記協晚宴會場外抗議，有人追趕盛裝出席的記者辱罵「不要臉」，總統拜登車隊改走後門入場。（美聯社）
數百名示威者27日聚集白宮記協晚宴會場外抗議，有人追趕盛裝出席的記者辱罵「不要臉」，總統拜登車隊改走後門入場。（美聯社）

美國白宮27日舉行具有百年傳統的記者協會晚宴，吸引政商名流和記者齊聚一堂，但今年的活動遭遇數百名示威者抗議，不滿拜登政府處理以哈戰爭及西方媒體的相關報導，部分示威者闖進紅毯管制區，還有人辱罵盛裝出席的記者和政府官員「不要臉」，拜登車隊走後門躲開抗議群眾。

數百名示威者聚集晚宴地點華盛頓希爾頓飯店外，抗議以哈戰爭造成加薩嚴峻的人道危機，非但導致大量平民傷亡，還有許多記者因而罹難。

示威者在會場外一側掛出巨型巴勒斯坦國旗，部分示威者披上巴勒斯坦傳統的阿拉伯巾，追趕盛裝出席的與會記者高喊「不要臉」，還有人譴責美國記者在以哈戰爭報導中扭曲事實，另也有示威者模仿遇難記者，身穿印有「媒體」的防彈背心倒臥在地。

上周20多名在加薩的記者致信華府同行，要求杯葛白宮記協晚宴，理由是「當地記者因履行新聞職責付出驚人代價，遭到以軍居留、審訊和酷刑。」

一名示威組織者抱怨，負責報導總統大小事的記者自從以哈戰爭頭幾個星期以來，一直對巴勒斯坦記者遇害保持沉默；對此白宮記者協會並未回覆置評。

超過半年的以哈戰爭引發美國許多批評者抗議拜登政府挺以立場，包含近來全美多所大學院校爆發示威潮，要求校方從以色列軍火商撤資，並且呼籲立即停戰。

儘管如此，拜登在晚宴上長達10分鐘的演說，隻字未提以哈戰爭或加薩日益惡化的人道危機。

至於白宮記協主席歐唐諾（Kelly O'Donnell）致開幕詞談到，今年晚宴正值「美國處於複雜時刻之際」。

路透指出，白宮記者協會創立於1914年，自1921年開始幾乎每年舉行晚宴，今年晚宴由國家廣播公司（NBC）綜藝節目「週六夜現場」編劇兼諧星柯林約斯特（Colin Jost）挑大梁，不過素來輕鬆愉快的活動因以哈戰爭而蒙上陰影。

白宮 拜登 加薩

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