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美國之音分析：布林肯無突破 美中「穩步惡化」

編譯中心／即時報導
中國國家主席習近平（右）26日在北京會見到訪的美國國務卿布林肯。（美聯社）
中國國家主席習近平（右）26日在北京會見到訪的美國國務卿布林肯。（美聯社）

國務卿布林肯結束三天訪中行程，會談並未取得任何突破性進展，美國之音(VOA)分析指，美中關係雖然避免了分歧繼續擴大與深化，但仍有走向「穩步惡化」的趨勢。

康乃爾大學國際關係教授艾倫‧卡爾森(Allen Carlson)表示，「很明顯，雙方在問題上幾乎沒有共同點。」從台灣、南海緊張局勢，到美國科技管制、貿易爭端及烏俄戰爭，美中兩國正面臨一系列重大缺口，而且似乎有愈來愈擴大之勢。

中國外交部26日公布雙方達成了五點共識，調子和緩，但其實具體成果僅包括確定了進行人工智慧對話首次會議，以及下個月舉行旅遊高層對話，在美國最關心的阻止中國繼續助俄的議題等，皆未獲得任何成果。

在周五的會議中，習近平仍如去年6月布林肯首次訪華時一樣，坐在會議桌的正中央，兩旁是雙方外交高級官員，但中方發布的信息顯得相對溫和。

「中美兩國應該做夥伴，而不是當對手。」習近平說，雙方應該「以和為貴、以穩為重」。 

布林肯此行曾與中國外長王毅進行了長達五個小時的會面，但王毅也態度強硬的要求美方不要炒作「中國威脅論」。中方雖然也提出了以往會晤中常見的涉及台灣、制裁等一系列核心問題，但語氣已趨於緩和 ，已看不到諸如「肆意」、「嚴正」等強硬用詞，而以「企穩」取代。 

美國之音分析，這看似穩定和緩的另一面，核心分歧卻是愈來愈大，美國對中國的制裁正日漸加大。

就在布林肯訪問華前夕，美國國會通過包括對台灣援助的多項涉華法案，華爾街日報也引述知情人士稱，美國正在擬定制裁措施，切斷中國銀行與全球金融體系部分的聯繫，其威力堪稱巔峰。美國上周日才宣布，可能推出針對中國的貿易制裁。

英國廣播公司(BBC)稱，布林肯形容中美關係是全世界「最具影響力的關係」，所以必須繼續「就我們的分歧進行清晰的溝通」，以「最大限度地降低誤判和誤解的風險」。

BBC指出，財長葉倫和布林肯分別在不到一年的時間內兩次訪華，美國頻繁向中國派遣特使，發出合作信號；近幾個月來，中國也似乎採取更緩和的外交基調。

BBC分析指出，這次訪問雙方都在「耍狠」(playing tough)，兩個國家依然處於對峙的狀態，僅僅在過去一個月美國就推出鋼鋁加稅、人權報告、TikTok禁令等中國所不樂見的措施。中國則不斷提醒自己在主權、安全和發展方面的「紅線」，並警告美國不要越線。

哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)美亞關係教授拉納‧米特爾(Rana Mitter)表示，會談顯示，中國和美國都認為兩國關係的「溫度」需要降低一些，雙方都無意在台灣主權等問題上公開衝突。

布林肯 王毅 習近平

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