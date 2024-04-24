夫妻收入近10萬 為何仍過得捉襟見肘？

收入高於聯邦貧窮線而生活困難的家庭，能獲得的幫助有限。圖為麻州一名兩歲男童在食品分發站幫助家人挑選食品。（路透）

在熱線211中心經常接收到陷入困境卻求助無門的人群。社服熱線211中心聯絡專家杜蘭(Yocasta Duran)說，有些家庭明明需要幫助，但只因收入高於聯邦貧窮線就不符資格。

營運211的組織「聯合勸募」(United Way)可以將這類求助民眾轉接到數千個外部資源和服務，但那些苦苦掙扎的家庭能獲得的幫助，往往限於愛心廚房以及一些沒有限制的宗教援助和政府計畫。

如住在康州的戴利(Samantha Daley)和哈伍德(Jonathan Harewood)夫婦就是例子，兩人都有正職工作，分別是高中行政助理和航太工程公司的技師，年收入總計為9萬5000元。但由於康州生活費昂貴，戴利說，即使一家四口都有健保，去年他們的小兒子掛急診付的500元就幾乎花光了他們大部分的積蓄，因為付完兩房公寓的租金 、水電費、雜貨費、天然氣費後，幾乎沒有剩錢。

哈伍德一家人從新冠疫情紓困 款項和2021年擴大的兒童抵稅(child tax credit)總共領到了1萬4千元，讓他們這段時間還能保持冰箱裡的食物充足、讓小孩能去夏令營。他們之前也根據康州的「Care 4 Kids」計劃申請了育兒援助，以便戴利在孩子們到達學齡前可以放心繼續工作，但申請一再被拒絕，戴利也因此曾撥打211尋求心理健康資源。

不過戴利為情勢所逼，最終還是得出門上班。她去年11月經歷流產、回家康復的第六天，就收到一份2500元的住院帳單。戴利說她看到這份帳單時心想 ，「好吧，我明天就要回去上班，沒有其他選擇」，並說她會準備超厚型衛生棉，這樣就可以「半死不活地去上班了」。

211中心聯絡專家杜蘭說，類似戴利的故事經常聽到，「知道有人面臨危機，卻無法獲得協助，這種感覺很糟」。而他們無法獲協助，是因為收入高於聯邦貧窮線。