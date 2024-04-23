布林肯將訪華 中國官媒：美不能觸碰台灣問題這條紅線

美國國務卿布林肯明天（24日）應中共中央政治局委員、外長王毅訪中。圖為今年2月16日，王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見布林肯。（中新社）

520賴總統就職前夕，美國國務卿布林肯 定明天（24日）訪問中國，中國官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」今天撰文指中方對布林肯此次訪問主要聚焦台灣問題等五大目標，文章指美方不能觸碰中方在台灣問題上的紅線。

中國外交部昨天宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯24日至26日訪華。「玉淵譚天」23日以3,500字文章點出中方將就五大議題與布林肯會談。

第一，樹立正確認知。這始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」。中美到底是夥伴還是對手，這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。中方敦促美方將拜登 總統在舊金山的中美元首會晤（2023年11月）時的承諾落到實處，同中方一道，將「舊金山願景」變成實景，而不是繼續以「競爭」之名行對華圍堵遏制打壓之實。

第二，加強對話。中方對話溝通的大門始終是敞開的。同時美方必須認識到，不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道。美方沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動。

第三，有效管控分歧。中美過去、現在、將來都會存在分歧，但不能讓分歧主導中美關係，必須對中美關係堅持全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。

文章稱，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政。台獨和台海和平水火不容。台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，我們（中方）絕不會聽之任之。中方堅決反對美方近期在臺台問題上的錯誤言行，敦促美方恪守一個中國和中美三個聯合公報，把拜登不支持台獨的表態落實到行動上，反對台灣獨立，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。

文章還提到，中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化，堅決反對美方插手南海問題，挑撥中國和東協關係。

第四，推進互利合作。一段時間來，雙方在禁毒、執法、科技、人工智慧、農業、衛生、氣變等領域取得了一些進展。兩國直航航班增加，工商界和地方省州往來密切，青少年交流活躍，文體互動熱絡，大熊貓保護合作有序推進。這些充分說明，中美有著廣泛的共同利益，可以互利共贏。

第五，共同承擔大國責任。中美同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。中方在中東、烏克蘭、朝鮮半島等熱點問題上發揮著建設性、負責任的大國作用，中方希望美方同樣如此。

文章呼籲美方需要切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責。美方還應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。