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新聞幕後：強生力勸川普軍援法案攸關再度執政是否成功

記者顏伶如／即時報導
眾院議長強生(Mike Johnson)。美聯社
眾院議長強生(Mike Johnson)。美聯社

前總統川普連續數月反對為烏克蘭提供進一步軍援，但眾議院20日通過援外法案，川普在最後一刻並未阻撓。華爾街日報22日報導，眾院議長強生(Mike Johnson)認為繼續支持烏克蘭並通過對以色列、台灣提供軍援有助於對抗俄羅斯、伊朗及中國的廣泛目標，本月稍早強生赴佛州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部拜訪時則抓住川普野心，說明一個穩定烏克蘭攸關川普再度執政能否順利成功。

華爾街日報分析，兩黨支持與烏克蘭軍援有關的邊境協議，今年稍早由於川普反對而觸礁，川普態度如何影響新版援外法案過關與否。支持軍援法案的國會人士擔心，川普若透過社群媒體發表抨擊軍援法案一則貼文，就足以讓法案宣告失敗。

川普身邊的消息人士指出，共和黨聯邦參議員運籌帷幄之下，強生展開獲得高度矚目的拜訪川普行程，包裹法案條文做出細微卻有政治意義的修正之後終於說動川普，強生得以在不至於觸怒川普的前提之下讓法案表決通過。

報導指出，消息人士透露，強生決定推動援外法案的原因之一與個人宗教信仰有關；強生本月稍早前往海湖莊園拜訪時，對川普分析一個穩定的烏克蘭攸關川普的二度執政能否順利成功。

強生上周接受保守派專欄作家夏皮洛(Ben Shapiro)主持的「夏皮洛秀」(Ben Shapiro Show)訪問時說，有實力為俄烏戰爭促成和平的人就是川普，但如果俄羅斯將烏克蘭吞併，則無法達成目標。

報導指出，軍援法案能否通過，川普立場堪稱關鍵。川普上周與強生並肩亮相，發言時並未斷然反對烏克蘭軍援法案，僅說會評估其他選項，包括以貸款(loan)取代贈予(gift)。川普在談話中也提到強生面臨的困難處境，並說強生已經「做得非常好」。

川普日前與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)共進晚餐，杜達接受媒體訪問時，則對援烏法案過關表示有信心。川普與杜達會面隔天在社群網站發文寫道，維護烏克蘭安全符合美國國家安全利益，同時批評歐洲盟友長年佔便宜，沒有編列足夠的國防預算。

川普18日發文寫道：「大家都同意，烏克蘭的存活與實力對歐洲的重要性遠遠超過我們，但對我們來說也很重要。歐洲要動起來！」

川普 烏克蘭 華爾街

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