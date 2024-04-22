美在幕後著急發力 防中東戰爭全面爆發

美國努力防範中東戰爭全面爆發，除協助以色列加強防空系統，也節制其進行強力反擊。圖為在伊朗首都德黑蘭城西入口處清真寺前展示的一枚飛彈。（美聯社）

美國總統拜登 上周六（13日）下午從德拉瓦州緊急飛返華府。他與他的國安團隊在白宮戰情室追蹤伊朗 飛彈和無人機穿越伊拉克和約旦領空，襲擊以色列 的情況。

美媒報導，德黑蘭直接攻擊以色列的規模與美國情報機構設想的最壞情況不相上下。但美方對以色列的反導彈系統能否擋得住伊朗近99%的砲火，在結果出爐之前並無絕對把握。一周前，美、以才匆忙拼湊出一個強化過的防禦系統。華盛頓認為美軍和以色列部隊可以應付50枚彈道飛彈，但超過100枚則是未知。

伊朗分三波發射武器，試圖讓它們同時到達、壓垮以色列的防禦系統：先發射150多架要飛5到7小時才能抵達以色列的攻擊型無人機，然後是飛行時間2到3小時的30多枚陸攻巡弋飛彈，最後是只需十幾分鐘就能飛抵以色列的彈道飛彈。

他們選擇打擊軍事而非民用目標。例如有以色列F-35戰機停駐的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim base）。

在檯面下，拜登的高階助理先前不停地忙著打電話，向其他國家表明「局勢惡化不符合任何人的利益」，懇請轉告伊朗不要發動襲擊。中情局局長伯恩斯也與歐洲、中東各國和土耳其的對口情報部門溝通，共同敦促伊朗緩和局勢。

在伊朗攻勢下，以色列的「箭式」防禦系統攔截了大部分彈道飛彈、位於東地中海的兩艘美國驅逐艦擊落另幾枚飛彈，在伊拉克艾比爾（Erbil）的美國愛國者防空反導系統也截下一枚飛彈，無人機則被美、英、法和以色列的飛機擊落。

不過，內瓦蒂姆空軍基地遭到打擊應是事實，可能損失了一架C-130、一條跑道和幾棟建築。以伊朗的大陣仗攻擊而言，這些損失不算大，但臉面難看。

美東時間13日晚間9時左右，拜登和以國總理內唐亞胡通電話，力勸內唐亞胡仔細考慮下一步行動，表明美國不希望局勢升級。

內唐亞胡後來向他的部長說，他雖決心對伊朗做出回應，但不會是「不負責任」的行動。4月19日一早，以色列瞄準伊朗伊斯法罕省一個軍事基地反擊。襲擊範圍小，卻說明以色列能夠破伊朗防空系統，深入對手境內進行打擊。

以色列這次的有限度襲擊，提早了幾分鐘告知美國。緊張局勢至此緩和下來，白宮暫時避免了一場更大規模的戰爭。