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布林肯24日訪中 台海、芬太尼及不公平貿易議題上桌

布林肯將面告中國勿挑釁台灣、勿向俄出口武器

中央社華盛頓20日綜合外電報導
國務卿布林肯。（美聯社）
國務卿布林肯。（美聯社）

國務院高階官員表示，4月24至26日訪問中國的國務卿布林肯將當面要求北京勿在賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯出口武器。

法新社報導，該名官員在簡報布林肯（Antony Blinken）出訪行程前告訴媒體記者，「我們的期待，特別是在5月20日（賴清德）就職典禮前這個敏感、重要的時期，所有國家都將為和平、穩定做出貢獻，避免採取可能加劇緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。」

針對中國向俄羅斯提供的軍事援助，該名官員表示，「我們將向中國表達相關疑慮，並表達我方希望中國減少這類支持」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，布林肯將當面警告中國，北京須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。

布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片、巡弋飛彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心。

布林肯無計畫透露美國將採取哪些懲罰措施，但據數名知情人士，美國正考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。

消息人士指出，布林肯此行所傳達的訊息將是美國向中國當面發出的最明確警告。

據報導，美國高階官員上周發布了一份中國對俄羅斯的技術援助清單。2023年，俄國進口的晶片有90%來自中國，這些晶片被用來生產飛彈、坦克和飛機。在去年最後1季，俄羅斯進口的工具機有70%來自中國，且「可能用於」生產彈道飛彈。

布林肯 俄羅斯 晶片

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