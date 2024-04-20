布林肯將面告中國勿挑釁台灣、勿向俄出口武器

國務卿布林肯。（美聯社）

國務院高階官員表示，4月24至26日訪問中國的國務卿布林肯 將當面要求北京勿在賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯 出口武器。

法新社報導，該名官員在簡報布林肯（Antony Blinken）出訪行程前告訴媒體記者，「我們的期待，特別是在5月20日（賴清德）就職典禮前這個敏感、重要的時期，所有國家都將為和平、穩定做出貢獻，避免採取可能加劇緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。」

針對中國向俄羅斯提供的軍事援助，該名官員表示，「我們將向中國表達相關疑慮，並表達我方希望中國減少這類支持」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，布林肯將當面警告中國，北京須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。

布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片 、巡弋飛彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心。

布林肯無計畫透露美國將採取哪些懲罰措施，但據數名知情人士，美國正考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。

消息人士指出，布林肯此行所傳達的訊息將是美國向中國當面發出的最明確警告。

據報導，美國高階官員上周發布了一份中國對俄羅斯的技術援助清單。2023年，俄國進口的晶片有90%來自中國，這些晶片被用來生產飛彈、坦克和飛機。在去年最後1季，俄羅斯進口的工具機有70%來自中國，且「可能用於」生產彈道飛彈。