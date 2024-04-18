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美英宣布制裁伊朗 回應德黑蘭襲擊以色列

新華社倫敦/華盛頓4月18日電
以色列的防空系統「鐵穹」攔截來自伊朗的飛彈。（美聯社）
以色列的防空系統「鐵穹」攔截來自伊朗的飛彈。（美聯社）

英國和美國政府18日分別發表聲明，宣布對伊朗多名個人和多家實體實施制裁，以回應伊朗日前對以色列發動的報復性打擊。

英國政府在聲明中說，英國對伊朗7名個人和6家實體實施制裁。此次制裁是與美國協調的一攬子措施，旨在進一步加大對伊朗無人機和導彈行業關鍵參與者的制裁，並「限制伊朗破壞地區穩定的能力」。制裁措施包括對相關個人實施旅行禁令及資產凍結，對相關實體實施資產凍結。

同日，美國財政部發表聲明說，美政府宣布對涉及伊朗無人機項目的16名個人和2家實體，涉及伊朗鋼鐵產業的5家企業，以及一家伊朗車企實施制裁，並對伊朗採取新的出口管制措施。

美國總統拜登當天發表聲明說，此輪制裁目的是追究伊朗日前對以色列發動襲擊的責任，制裁目標包括與伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗國防部以及伊朗政府的導彈和無人機項目相關聯的領導人和實體。

伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築4月1日遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動。伊朗伊斯蘭革命衛隊14日凌晨發表聲明，宣布向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。以色列軍方發言人14日說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中「99%」被攔截。

伊朗 以色列 拜登

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