我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

路透：伊朗襲以色列前事先通知土耳其

中央社安卡拉14日綜合外電報導
圖為國務卿布林肯(左)與土耳其外長費丹於月初會面。(路透)
圖為國務卿布林肯(左)與土耳其外長費丹於月初會面。(路透)

一名土耳其外交消息人士告訴路透，伊朗事先將擬議的對以色列軍事行動通知土耳其，並表示華府已經透過安卡拉向德黑蘭表達，所採取的任何行動必須「在一定限度之內」。

土耳其曾對以色列在加薩走廊的作戰行動予以譴責，今天稍早也表示不希望區域緊張情勢進一步升級。

不願意具名的上述土耳其消息人士表示，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）過去一周分別與美國和伊朗對口官員談話，就伊朗擬議的軍事行動進行商討，並說安卡拉事先被告知可能的進展。

國務卿布林肯（Antony Blinken）本周稍早與費丹談話，表明中東情勢升級不符合任何一方利益。

該名消息人士說：「伊朗事先通知我們將要發生的事，與布林肯的會議也討論到可能的進展，他們（指美方）透過我們向伊朗表達，這項反應必須在一定限度之內。」

「伊朗對此回覆，相關反應會是針對以色列攻擊大馬士革大使館而作出的回應，不會超出這個範圍。」

以色列1日襲擊敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館附屬的領事建築，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）7名軍官喪生，德黑蘭矢言報復。

土耳其外交部稍後在聲明中證實上述聯繫，強調安卡拉呼籲克制，並就若緊張升級恐引爆區域戰爭提出警告。

聲明表示，安卡拉將繼續致力避免區域衝突和緊張情勢進一步升高。

與此同時，土耳其安全消息人士也表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）已於伊斯蘭教開齋節假期期間與土耳其國家情報局（MIT）局長卡林（Ibrahim Kalin）談話，要求卡林在以色列和伊朗緊張情勢之下扮演「調解人」角色。

消息人士還說，伯恩斯和卡林也商討如何致力加薩停火事宜，但未就此詳述。

伊朗 土耳其 以色列

上一則

「喜歡他像貓的斜眼」 法庭素描畫家眼中川普：遠比以前憤怒

延伸閱讀

伊朗召見英法德大使 德總理警告勿進一步攻擊以色列

伊朗召見英法德大使 德總理警告勿進一步攻擊以色列
力阻伊朗報復以色列 中證實：王毅昨晚應約通話布林肯

力阻伊朗報復以色列 中證實：王毅昨晚應約通話布林肯
國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列

國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列
英外相卡麥隆訪美 重申堅定援烏有助嚇阻中國

英外相卡麥隆訪美 重申堅定援烏有助嚇阻中國

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利
過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施

過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施