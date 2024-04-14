CNN：拜登最想避免的事還是來了 但伊朗似無意與美直接衝突

社群媒體上有人貼出以色列特拉維夫市14日清晨畫面，顯示伊朗朝以色列發射無人機及飛彈。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）14日分析指出，以哈戰爭以來，美國總統拜登 一直極力避免伊朗 從其境內發起對以色列 的襲擊；13日晚間起的伊朗襲擊行動，已增加更大範圍區域衝突的風險，可能把美國和其他國家拖入其中。這讓拜登再次陷入脆弱處境，即一方面承諾堅定支持以色列，一方面又努力避免美國被捲入新衝突。

CNN說，接下來會發生什麼事，目前還不得而知。伊朗發動襲擊後，美國官員立即承認他們進入未知領域，一個懸而未決的重要問題是，那些伊朗的代理人組織是否可能加入伊朗的行動，對以色列發動攻擊，且讓局勢變得更無可預料。以色列還在制定應對計畫，預料拜登政府官員會建議以方克制。

拜登如今是在充滿政治因素的大選年背景下行動，他接下來的各項決定顯得格外重要。以哈戰爭造成拜登大選選情的傷害，由於他拒絕呼籲在加薩實施永久停火，他的民意支持率下降。

一位官員說，拜登之所以在伊朗襲擊後緊急返回白宮，原因之一是，這項襲擊仍在繼續中，而白宮戰情室的設備較佳，可進行實時監控。

熟悉內情的官員指出，美方在伊朗發動襲擊前就有所準備和協調，拜登暗中鼓勵以色列政府，如果伊朗的反應有限，就不要讓局勢失控。美國官員在伊朗襲擊前就評估，伊朗無意與美國發生直接衝突，且伊朗的襲擊目標不包括駐中東的美軍。

這一點與以哈戰爭初期不同，當時伊朗支持的民兵組織經常襲擊駐中東美軍。

不過，CNN指出，伊朗和以色列之間沒有直接溝通管道，雙方誤判的風險已升高。