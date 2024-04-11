岸田文雄赴國會演說 提聯合威懾北京戰略挑戰

日本首相岸田文雄（前）11日在國會發表演。歐新社

日本 首相岸田文雄 11日在國會發表演說，提到支持烏克蘭 、應對中國挑戰，以及美日邦誼，他表示，中方對日本和國際社會，構成史無前例且最龐大的戰略挑戰，俄烏戰爭邁入第三個年頭，烏克蘭的今天可能是東亞的明天，這些都需要美國的領導，以及包含日本在內理念相近國家的參與，以維持威懾及和平穩定。

聯邦眾議院還在為援助烏克蘭預算辯論不休，岸田文雄在訪美期間多次公開表達對烏克蘭及美國的堅定支持。

岸田文雄赴美國是訪問，並接受國會邀請，赴聯邦參眾兩院聯席會對參眾議員發表演說。

距離日本首相被邀請至國會演說已是9年前，岸田文雄是繼安倍晉三後，第二位在這個場合發表演說的日本首相；路透形容，只有美國最親密的盟友才會有此待遇。

岸田說，如今是全球人類的歷史轉捩點，自由民主、氣候變遷及人工智慧（AI）的發展，都劇烈影響著人民的生活；話鋒一轉，他說，中方對外作為和軍事行動構成史無前例且最巨大的戰略挑戰，不只針對日本的和平與安全，還包含國際社會。

岸田說，「中國帶來的挑戰持續著，我們對自由開放、以規範為基礎的國際秩序與和平的承諾也要持續下去。」

岸田提到，今天的烏克蘭，可能是明天的東亞，不能坐視無端且不公的侵略發生。

俄烏戰爭已持續兩年多，帶動外界對中國侵略台灣的危險評估，聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）邀請中華民國駐美代表俞大㵢到場聆聽岸田文雄的演說。

岸田表示，日美緊密的協調需求更甚以往，必須確保美日同盟展現的嚇阻力量依然可信且強韌；日本是美國最密切的朋友，且現在已非單純的雙邊關係，而是進展到多邊，包含南韓、澳洲、印度、菲律賓、七大工業國組織（G7），甚至東協，日美與這些理念相近國家一起實現自由開放的印太區域。

岸田文雄11日上午在國會演說後，下午參與總統拜登與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）的三方峰會。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點