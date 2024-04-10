美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

總統拜登夫婦10日在白宮歡迎日本首相岸田文雄夫婦國是訪問。記者張文馨／攝影

總統拜登 10日在白宮歡迎日本 首相岸田文雄國是訪問，兩人達成升級軍事同盟的共識，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性，並持續密切協調以應對北京的挑戰；拜登與岸田文雄在會後記者會主動提及台海和平穩定的重要性。

美日軍事同盟有史以來最重大的升級是這次拜岸峰會的焦點，聯合聲明指，這是美日戰略合作的新時代，美日將持續努力實現自由開放的印太與全球。

拜登宣布，美日將各自提升並調整軍事指揮架構，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性與規畫，在面臨緊迫的區域安全挑戰時，這將有助美日同盟指揮與控制的有效性，並強化威懾力；美國支持日本取得戰斧飛彈，深化情監偵與情報共享。

總統拜登（右）10日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（左）國是訪問。記者張文馨／攝影

此外，拜登提到將有美日英三方軍演，美日與澳洲將建構飛彈與防空系統，以應對日益增長的空中與飛彈威脅；美國、澳洲和英國正考慮邀請日本就澳英美三方安全夥伴（AUKUS）第二支柱計畫展開合作。

AUKUS除了有澳英美三國協力為澳洲打造核動力潛艦外，第二支柱將聚焦共同發展量子、人工智慧（AI）和極音速等新興科技。

針對台海，拜登在記者會表示，美日並肩捍衛南海自由航行與維持台海和平穩定；岸田則說，美國和日本均鼓勵以和平方式解決兩岸歧見。

岸田表示，美日將持續密切協調以應對中國的挑戰，同時，美日強調持續與北京對話，並且在共同挑戰之處與北京合作的重要性；此外，岸田呼籲北京負起世界大國的責任，他一向希望建立穩定且具建設性的日中關係。

談到北京，拜登表示，美國持續促進對中溝通，美日今天達成強化軍事同盟的共識，是要強化軍力與備戰能力，不是要針對任何國家或威脅區域，無涉衝突，而是恢復區域的穩定。

岸田表示，任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖都是絕對不可能接受的，美日與理念相近國家合作，會持續果斷回應對抗這類行動。

拜登重申美日安保條約所載，美軍對日本負有防衛義務的立場，確認釣魚台 列嶼（日本稱尖閣群島）屬於美日安保條約第五條適用對象。

聯合聲明指，美日強烈反對中華人民共和國透過武力或脅迫，片面改變東海現狀的任何企圖，包含中方試圖破壞日本對釣魚台長期且和平的治理。 總統拜登（左）10日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（右），兩人隨後閉門雙邊會談，並在會後舉行聯合記者會。記者張文馨／攝影 日本首相岸田文雄對美國是訪問，在美日人及美國民眾在白宮南草坪揮舞兩國國旗。記者張文馨／攝影

影片來源：世界新聞網 一洲焦點