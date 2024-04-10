我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CPI高於預期 道指跌逾420點 連跌3日

川普封口費案15日開審 福斯前女主播：他必遭定罪

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登夫婦10日在白宮歡迎日本首相岸田文雄夫婦國是訪問。記者張文馨／攝影
總統拜登夫婦10日在白宮歡迎日本首相岸田文雄夫婦國是訪問。記者張文馨／攝影

總統拜登10日在白宮歡迎日本首相岸田文雄國是訪問，兩人達成升級軍事同盟的共識，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性，並持續密切協調以應對北京的挑戰；拜登與岸田文雄在會後記者會主動提及台海和平穩定的重要性。

美日軍事同盟有史以來最重大的升級是這次拜岸峰會的焦點，聯合聲明指，這是美日戰略合作的新時代，美日將持續努力實現自由開放的印太與全球。

拜登宣布，美日將各自提升並調整軍事指揮架構，提升美日在和平及緊急狀態下的軍事互操作性與規畫，在面臨緊迫的區域安全挑戰時，這將有助美日同盟指揮與控制的有效性，並強化威懾力；美國支持日本取得戰斧飛彈，深化情監偵與情報共享。

總統拜登（右）10日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（左）國是訪問。記者張文馨／...
總統拜登（右）10日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（左）國是訪問。記者張文馨／攝影

此外，拜登提到將有美日英三方軍演，美日與澳洲將建構飛彈與防空系統，以應對日益增長的空中與飛彈威脅；美國、澳洲和英國正考慮邀請日本就澳英美三方安全夥伴（AUKUS）第二支柱計畫展開合作。

AUKUS除了有澳英美三國協力為澳洲打造核動力潛艦外，第二支柱將聚焦共同發展量子、人工智慧（AI）和極音速等新興科技。

針對台海，拜登在記者會表示，美日並肩捍衛南海自由航行與維持台海和平穩定；岸田則說，美國和日本均鼓勵以和平方式解決兩岸歧見。

岸田表示，美日將持續密切協調以應對中國的挑戰，同時，美日強調持續與北京對話，並且在共同挑戰之處與北京合作的重要性；此外，岸田呼籲北京負起世界大國的責任，他一向希望建立穩定且具建設性的日中關係。

談到北京，拜登表示，美國持續促進對中溝通，美日今天達成強化軍事同盟的共識，是要強化軍力與備戰能力，不是要針對任何國家或威脅區域，無涉衝突，而是恢復區域的穩定。

岸田表示，任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖都是絕對不可能接受的，美日與理念相近國家合作，會持續果斷回應對抗這類行動。

拜登重申美日安保條約所載，美軍對日本負有防衛義務的立場，確認釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）屬於美日安保條約第五條適用對象。

聯合聲明指，美日強烈反對中華人民共和國透過武力或脅迫，片面改變東海現狀的任何企圖，包含中方試圖破壞日本對釣魚台長期且和平的治理。

總統拜登（左）10日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（右），兩人隨後閉門雙邊會談...
總統拜登（左）10日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（右），兩人隨後閉門雙邊會談，並在會後舉行聯合記者會。記者張文馨／攝影
日本首相岸田文雄對美國是訪問，在美日人及美國民眾在白宮南草坪揮舞兩國國旗。記者張...
日本首相岸田文雄對美國是訪問，在美日人及美國民眾在白宮南草坪揮舞兩國國旗。記者張文馨／攝影

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 日本 釣魚台

上一則

拜登熱迎岸田聯手抗中 讚揚美日關係牢不可破

延伸閱讀

拜登熱迎岸田聯手抗中 讚揚美日關係牢不可破

拜登熱迎岸田聯手抗中 讚揚美日關係牢不可破
馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評

馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評
無視美國譴責 以色列在穆斯林開齋節照常轟炸加薩

無視美國譴責 以色列在穆斯林開齋節照常轟炸加薩
蘇利文接受NHK專訪：美將確保台灣有事永不發生

蘇利文接受NHK專訪：美將確保台灣有事永不發生

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17

超人氣

更多 >
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
4月財神庇佑4星座 牡羊有意外之財、他一夜翻身

4月財神庇佑4星座 牡羊有意外之財、他一夜翻身
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路
她登機前才知要被扣選位費氣炸 專家列舉哪些隱形成本會吃掉你的錢

她登機前才知要被扣選位費氣炸 專家列舉哪些隱形成本會吃掉你的錢