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馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評

中央社台北10日綜合外電報導
中共總書記習近平（右）和中華民國前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）
中共總書記習近平（右）和中華民國前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

台前總統馬英九造訪中國，並在今天與中共總書記習近平舉行「馬習二會」，外媒報導，他這趟行程剛好呼應習近平的「中國夢」，也被北京用來反擊國際社會對中國的批評。

自由亞洲電台（RFA）報導，龍華科技大學助理教授賴榮偉表示，馬英九的訪中行程，從國父孫中山故居、黃花崗七十二烈士墓園、參加公祭軒轅黃帝典禮、參訪盧溝橋和長城，都與習近平的「中國夢」互相呼應。他在黃帝陵對台灣年輕人喊話，更反映對執政當局的不滿。

自由亞洲電台並提到，馬英九此行第9天參觀北京八達嶺長城時，唱了一首二戰期間中國抗日戰爭的愛國歌曲「長城謠」，過程中一度哽咽。馬英九在11天訪中行程的前9天哽咽多達5次，甚至是哭泣，被網友稱為「哭泣之旅」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，一名不具名的台灣高階國安官員指出，這是馬英九第2次在台灣新政府上任前，會晤習近平。

馬英九在他2015年第2個總統任期即將屆滿前，與習近平在新加坡舉行「馬習會」。數週後國民黨在總統大選中敗給蔡英文領導的民進黨。

這名官員向日經亞洲表示，馬英九以「促進和平」名義展開的訪中之行，遭北京當局用來反擊國際社會對中國侵略和獨裁專制等行徑日漸高漲的批評聲浪。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，「馬習二會」也突顯出台海兩岸的政治分歧日漸擴大，並突顯習近平對台灣日益升高的侵略姿態，如何導致愈來愈多台灣人遠離中國。

習近平在開場致詞中稱讚馬英九反對「台獨」、促進兩岸交流以及同意兩岸同屬「一個中國」。但隨著習近平擴大對台灣的軍事、經濟及外交壓力，共同擁有中國人身分的吸引力，在台灣已大幅下滑。

CNN指出，馬英九對共同擁有中國人身分的重視，逐漸偏離台灣當前的主流民意；認為自己主要是中國人的台灣民眾不到3%，支持兩岸立刻或終極統一者不到10%。

「馬習二會」登場之際，華府本週正忙著舉辦一系列外交活動，美國總統拜登（Joe Biden）預計11日舉行首屆美日菲領袖峰會。

同樣對習近平領導下的中國態度日益強硬感到擔憂，包括中國對台灣的態度，是促成本次峰會舉辦的關鍵。

台灣政府一名高階消息人士向CNN表示，中國延後舉辦原訂8日舉行的「馬習二會」，目的是與拜登和日本首相岸田文雄今天舉行的美日峰會撞期。

馬英九 習近平 拜登

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