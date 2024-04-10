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白宮國宴招待岸田文雄夫婦 菜單曝光 吃「肋眼牛、開心果蛋糕」

白宮國宴招待岸田文雄夫婦 菜單曝光 吃「肋眼牛、開心果蛋糕」

編譯徐榆涵／即時報導
招待岸田夫婦的國宴菜單搶先曝光，主菜是乾熟肋眼牛肉佐芝麻蘇維濃醬。（歐新社）
招待岸田夫婦的國宴菜單搶先曝光，主菜是乾熟肋眼牛肉佐芝麻蘇維濃醬。（歐新社）

日本首相岸田文雄預計在美東時間10日與美國總統拜登舉行美日峰會，拜登總統伉儷10日晚間將在白宮舉行國宴招待岸田夫婦，會有超過200位賓客出席，備受矚目的國宴菜單也隨之曝光。

奢華的白宮國宴是美國重要外交工具，也是對盟友和合作夥伴表現的最高社交敬意。第一夫人吉兒拜登在10日國宴登場前讓媒體搶先看，稱國宴主題是慶祝春天，慶祝美日情誼「欣欣向榮」。

根據菜單，賓客將享用的前菜是鮭魚，主菜是乾熟肋眼牛肉佐芝麻蘇維濃醬。甜點則是鹹焦糖開心果蛋糕，搭配抹茶甘納許和櫻桃冰淇淋。

此外，使用的餐具是小布希總統與詹森總統時代的瓷器。而第一夫人喜歡花，因此特地選用玫瑰、牡丹和進口櫻花裝飾粉紅色的圓形和長方形桌，其中一些花卉裝飾品甚至高達1.8公尺。

國宴上也將請到美國民謠搖滾歌手保羅賽門（Simon will）獻唱。白宮指出，第一夫人和岸田都是保羅賽門的粉絲，因此特地邀請他來演出。

白宮稱，拜登將送上由賓州日裔美籍企業製作的三腳桌作為官方禮物，另外還為岸田文雄準備比利喬的簽名唱片，和美國古董黑膠唱片集。

這是2015年前首相安倍晉三後，再有日本首相到美國進行國是訪問，也是繼法國、澳洲、南韓、和印度之後，拜登任內的第五場國宴。

國宴甜點則是鹹焦糖開心果蛋糕，搭配抹茶甘納許和櫻桃冰淇淋。（歐新社）
國宴甜點則是鹹焦糖開心果蛋糕，搭配抹茶甘納許和櫻桃冰淇淋。（歐新社）
國宴前菜是鮭魚。（歐新社）
國宴前菜是鮭魚。（歐新社）
第一夫人吉兒拜登在10日國宴登場前讓媒體搶先看，稱國宴主題是慶祝春天，慶祝美日情...
第一夫人吉兒拜登在10日國宴登場前讓媒體搶先看，稱國宴主題是慶祝春天，慶祝美日情誼「欣欣向榮」。（路透）

拜登 白宮 岸田文雄

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