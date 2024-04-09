透過黑市交易 馬斯克星鏈產品被中間商提供給俄羅斯

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。（路透）

根據華爾街日報9日調查報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)太空 探索科技公司(SpaceX)衛星網路事業星鏈(Starlink)的科技產品，被中間商透過黑市提供給俄羅斯 ，讓俄軍在烏克蘭 戰場取得先機，蘇丹準軍事部隊同樣使用著星鏈產品。

報導指出，俄羅斯禁止使用星鏈的衛星網路服務設備，但過去幾個月中間商卻出面購買用戶終端機，然後運給俄羅斯部隊。烏克蘭軍隊在俄烏戰爭中高度仰賴尖端科技，但星鏈產品的運用則讓烏軍優勢流失。

報導指出，莫斯科的一名網路賣家在shopozz.ru除了賣一般的吸塵器、手機固定架之外，同時也賣數十套星鏈終端機設備，這些器材後來流入俄軍手中，使用在俄烏戰場最前線。

在烏克蘭、蘇丹戰場上，星鏈設備提供立即、大致保密的上網功能。軍隊與指揮官之間長期以來無法克服的溝通技術問題因為星鏈產品而獲得解決，還有辦法控制無人機與其他現代戰爭先進科技的操作。

操作簡便的產品流入戰場，讓太空探索科技公司捲入錯綜複雜的地緣政治戰爭。從技術層面來看，太空探索科技公司有能力切斷星鏈服務，設下「電子圍籬」(geofencing)，某些國家或地點無法使用設備，還可以讓某些裝置變成無法操作。不過，報導指出，太空探索科技公司不曾切斷流入俄烏戰場的星鏈設備。

俄羅斯與中國均禁止星鏈科技，原因除了對美國技術抱持懷疑，還擔心國家控制的資訊因此外洩。馬斯克曾在X平台發文表示，據他所知，並沒有任何星鏈終端機被直接或間接賣到俄羅斯，而且終端機在俄羅斯無法使用。

華爾街日報調查報告發現，有一個地下黑市的供應鏈存在，為非洲、東南亞、阿拉伯聯合大公國等地區提供星鏈硬體設備，數以千計的星鏈產品落入美國敵人與戰爭罪犯手中。中間商幫忙為硬體完成註冊，登記時填寫資料則是允許使用星鏈的國家。