川普沒支持全國墮胎禁令 重量級反墮胎團體喊失望

墮胎禁令問題成為今年總統大選熱門議題。（路透）

前總統川普 8日在社群網站發表談話，並未支持全國墮胎 禁令，僅表示墮胎問題應交由各州決定。保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)主席丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)發表聲明說，對川普的宣布感到「大失所望」。

「蘇珊安東尼反墮胎美國」是重量級反墮胎團體，過去這段時間一直率領保守派勢力向川普遊說，要求川普如果再次執政應頒布效力遍布全國的命令禁止妊娠15周墮胎。

丹尼法斯爾8日在聲明中說：「川普的立場讓我們感到大失所望。未出世的孩子與孩子母親都值得受到全國命令的保護，免於遭受墮胎產業的暴虐摧殘。」

聲明中表示，最高法院2022年6月對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決，顯然同意各州與國會嚴格禁止墮胎。

丹尼法斯爾指出，如果把墮胎決定權交還各州自行處理，等於是把全國辯論的話語權割讓給民主黨 ；民主黨不斷嘗試通過立法，強制允許懷胎九月也能墮胎，「如果民主黨手段得逞，各州墮胎決定權將被封殺」。

華盛頓郵報8日分析，川普2024年競選期間應該如何處理墮胎問題，保守派陣營內部嚴重意見分歧，擁有高知名度的「學生支持反墮胎聯盟」(Students for Life)公開呼籲川普不要支持禁止妊娠15周墮胎的全國命令，否則將讓民主黨獲得催票利器。某些保守派人士認為，川普如果上次上台，可以透過國會立法嚴格限縮妊娠15周墮胎。