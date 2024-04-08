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全國墮胎禁令？ 川普：是否要做對的事 各州自行決定

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全國墮胎禁令？ 川普：是否要做對的事 各州自行決定

記者顏伶如／即時報導
川普自稱為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例立下大功，但否認支持全國墮胎禁令。他說：「是否要做對的事情，應該交給各州自行決定。」（路透）
川普自稱為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例立下大功，但否認支持全國墮胎禁令。他說：「是否要做對的事情，應該交給各州自行決定。」（路透）

先前媒體報導曾經傳出，前總統川普如果再次上台可能頒布全國墮胎禁令，但川普8日在「真實社群」(Truth Social)社群平台短片發表談話表示，充滿高度政治敏感的墮胎議題應交由各州決定。

川普在談話中自稱為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例立下大功，但否認支持全國墮胎禁令。他說：「是否要做對的事情，應該交給各州自行決定。」

他表示，各州將透過投票、立法或者雙管齊下，從法律角度處理墮胎問題，決定結果就是法律準則，也就是州法。

2016年大選期間，川普競選主軸包括將更多保守派大法官送進最高法院，推翻1973年保障墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。2022年6月，「羅訴韋德案」雖然被最高法院推翻，但共和黨在緊接著登場的期中選舉卻付出慘重代價，民主黨則抓緊機會猛攻川普，提醒選民川普任內的大法官人事任命，並警告如果川普二度執政可能宣布全國禁止墮胎。

佛羅里達州禁止妊娠六周墮胎的州法即將上路之際，媒體追問川普如果贏得大選是否將禁止墮胎。川普上周表示，很快將針對墮胎問題發表聲明。

華盛頓郵報8日報導，川普透露即將對墮胎議題表態之後，反墮胎陣營緊急發動強力遊說，某些團體呼籲川普頒布禁止妊娠15周墮胎的全國命令，但也有倡議人士指出，全國禁止墮胎令在國會絕無過關希望，反而讓左派獲得催票動力。

拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)8日在X平台對川普談話發表回應表示：「川普為各州禁止墮胎背書，包括沒有特例的全面禁令。」

墮胎 川普 Roe v. Wade

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