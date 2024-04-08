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中菲南海升溫 拜登將警告中國「美菲防禦條約」包含擱淺軍艦

編譯盧思綸／即時報導
美日菲三方峰會本周將在美國白宮登場，兩名資深美國官員透露，拜登打算趁峰會警告中國在南海日益激進的軍事活動。圖為菲國「馬德雷山號」登陸艦檔案照。(路透)
美日菲三方峰會本周將在美國白宮登場，兩名資深美國官員透露，拜登打算趁峰會警告中國在南海日益激進的軍事活動。圖為菲國「馬德雷山號」登陸艦檔案照。(路透)

英國金融時報報導，美國總統拜登本周四(11日)將接待日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕，在白宮舉行美日菲三方峰會。兩名資深美國官員透露，拜登打算趁峰會，針對中國在南海日益激進的軍事活動提出警告。

兩名資深美國官員表示，屆時拜登將表達對仁愛暗沙局勢升溫的嚴重關切。

仁愛暗沙是一座環礁，位於南沙群島，中國、菲律賓等國都聲稱擁有主權，且多次在當地發生船隻衝撞等衝突。

兩名官員表示，拜登將強調，《美菲共同防禦條約》適用於「馬德雷山號」，且拜登1日和中國國家主席習近平通話時已經對此表達「深刻關切」。

一名官員向金融時報表示，「中國低估局勢惡化的可能性。我們試圖藉由不斷對話表明立場……重申美菲共同防禦條約涵蓋了菲律賓水手、船隻及延伸……到馬德雷山號。」

他還說，「中國需審視自身戰略，否則將面臨嚴厲反擊」。

菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）則表示，美菲都不希望有一天這項條約要派上用場，但也警告如果有必要將「毫不猶豫採取行動」。

1999年，菲律賓將「馬德雷山號」（Sierra Madre）登陸艦「故意擱淺」在仁愛暗沙礁石，同時在船上派駐海軍陸戰隊員，定期補給船隻，藉此宣示仁愛暗沙主權。

拜登 白宮 岸田文雄

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