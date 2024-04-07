以軍宣布減少加薩南部兵力 華府：似乎只是休整

白宮國家安全會議發言人柯比。(路透)

以色列 軍隊今天宣布從加薩 走廊南部撤離更多士兵，只留下一個旅。白宮國家安全會議發言人柯比表示，以方此舉看起來似乎是「休整」，未必意味有何新行動。

路透報導，就在以色列上述宣布同時，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 （Hamas）派出代表團赴埃及，針對已經進行6個月這場衝突可能的停火重啟談判。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，以色列國防軍（IDF）證實在加薩南部「減少兵力」。加薩南部汗尤尼斯巿（Khan Younis）的巴勒斯坦居民表示，他們已經看到以軍離開巿中心，撤退到東部地區。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」（This Week）：「此時此刻很難確切了解這告訴我們什麼。據我們對此事的了解，並且根據他們的公開宣布，那確實只是在讓這些已經在地面4個月的部隊休息和重整，看得出來那未必代表這些部隊即將展開某種新行動。」

以色列自從今年以來一直在減少加薩兵力，這一方面是為了讓部分預備役軍人回歸家庭和工作，加上以方面臨盟友華府要求改善人道主義境況的日增壓力，尤其在7名援助工作者上周遇害之後。

以軍發言人沒有說明撤離士兵原因和人數。

與此同時，以色列和哈瑪斯都證實正派遣代表團赴埃及。

然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）警告，以方不會屈服於國外壓力而在「極端要求」上讓步。

哈瑪斯高階官員奈姆（Basem Naim）抨擊說：「內唐亞胡仍在拖延，藉以避免自己失敗、扛下開戰責任。似乎美國給的壓力不夠，不足以迫使他尋求徹底全面停火。」