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南海情勢緊張 美日澳菲首次聯合演習 劍指解放軍

中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電
美國印太司令部、太平洋艦隊及太平洋空軍代表3日至4日在夏威夷與中國人民解放軍舉行「海上軍事安全磋商機制協定」（MMCA）工作小組會議。（美國國防部提供/中央社）
美國印太司令部、太平洋艦隊及太平洋空軍代表3日至4日在夏威夷與中國人民解放軍舉行「海上軍事安全磋商機制協定」（MMCA）工作小組會議。（美國國防部提供/中央社）

南海緊張情勢升級，美國、日本澳洲等菲律賓盟友今天出動海軍船艦和軍機，首度與菲律賓在南海舉行聯合演習，以行動力挺馬尼拉當局，同時表達支持「自由開放的印太地區」。

菲律賓軍方今晚接連發布十多張照片和多段影片，指菲律賓武裝部隊、美國印太司令部、澳洲國防軍和日本自衛隊今天首度於菲律賓在南海的專屬經濟海域舉行「多邊海上合作行動」（MMCA）。

菲方表示，菲律賓今天出動近海巡邏艦「皮勒號」（BRP Gregorio del Pilar）配備阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）AW109直升機、飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）配備AW-159「野貓」反潛直升機，以及巡邏艦狄亞士號（BRP Valentin Diaz）；美軍派出濱海戰鬥艦「莫比爾號」（USS Mobile）和一架P-8A海神式（P-8A Poseidon）海上巡邏偵察機。

另外，澳洲出動驅逐艦「瓦拉門加號」（HMAS Warramunga）和一架P-8A海神式海上巡邏偵察機；日本則派出「曙」號護衛艦參與行動。

菲律賓軍方表示，這次行動展現美菲日澳致力於透過海事領域的聯合演習，加強區域和國際合作以支持自由開放的印太地區。

菲方指出，這項活動旨在強化4國軍隊在海事情境下聯合行動的能力，對菲律賓武裝部隊的能力建設也大有助益。

菲律賓軍方表示，美菲日澳希望透過這次行動，傳達「依據國際法確保航行自由的集體決心。這項海上合作行動凸顯我們共同致力於基於規範的海上行為秩序」。

中國3月下旬部署數艘海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方前往擱淺軍艦運補，並向菲律賓補給船多次發射高壓水柱。菲船嚴重受損一度無法航行，3名船上人員受傷，引發國際關注。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。仁愛暗沙也成為南海衝突熱點之一。

區域局勢緊張下，美日菲等盟友合作日益密切。美國總統拜登預計10日將與日本首相岸田文雄舉行雙邊峰會，拜登、岸田和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11日也將在華府舉行3方峰會，預計南海情勢將是討論議題之一。

日本 澳洲 拜登

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