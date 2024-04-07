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美太平洋陸軍司令：美軍將在印太部署陸基飛彈

美太平洋陸軍司令：美軍將在印太部署陸基飛彈

編譯羅方妤／即時報導
美國太平洋陸軍司令佛林6日在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地「韓福瑞營」表示，美軍將在印太地區部署陸基飛彈發射系統，可發射標準六型防空飛彈和戰斧巡弋飛彈。(歐新社)
美國太平洋陸軍司令佛林6日在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地「韓福瑞營」表示，美軍將在印太地區部署陸基飛彈發射系統，可發射標準六型防空飛彈和戰斧巡弋飛彈。(歐新社)

韓聯社報導，美國太平洋陸軍司令佛林6日在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地「韓福瑞營」表示，美軍將在印太地區部署陸基飛彈發射系統，可發射標準六型防空飛彈和戰斧巡弋飛彈，但具體時間和地點尚不宜透露。

佛林表示，美國已開發「遠程精準火力」，並將標準六型防空飛彈和海上打擊版戰斧巡弋飛彈列為可透過新系統發射的飛彈。

這是佛林首度證實今年將在印太地區部署的武器系統類型。他受訪時說：「這套系統很快會部署在印太地區。至於部署在哪、何時部署，我現在不會談這個問題。」

標準六型防空飛彈射程超過240公里，可攔截彈道飛彈。戰斧巡弋飛彈是次音速巡弋飛彈，能打擊2500公里外的目標。

專家普遍猜測美軍要部署的系統可能是代號為「提豐（Typhon）」的陸基飛彈系統，可發射上述兩種飛彈，美國陸軍去年開始使用該系統。日本媒體指出，關島被認為是部署該系統的可能地點。

韓聯社說，這是1987年美蘇簽訂「中程核武條約」以來，美國首度在印太地區部署這類系統。美國以俄羅斯違反該條約為由，於2019年退出，美國陸軍隨後開發並部署新型中程飛彈，因應中國於印太地區展示武力。

佛林對於北韓不斷研發及試射飛彈表示憂心，並稱俄國正在戰場上使用並測試北韓的飛彈系統，北韓可能藉此在使用武器、技術和維修等方面獲得經驗。

佛林也強調加強韓美日聯合軍演的必要性。他說，希望南韓陸軍和日本陸上自衛隊能在夏威夷或阿拉斯加參加聯合軍演，這有助於三國加強合作。

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