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睽違2年 美中軍事官員恢復對話

道指反彈逾300點 仍創今年來最糟單周走勢

布林肯北約外長會加強示警：中國援俄 規模已令人憂心

中央社倫敦5日專電
美國國務卿布林肯檔案照。（記者張文馨／攝影）
美國國務卿布林肯檔案照。（記者張文馨／攝影）

英國「金融時報」報導，美國國務卿布林肯近日在北約外長會議期間，向盟友加強示警中國正深化對俄羅斯軍工業的支持，且規模已達「令人憂心」的程度。

一名知情人士告訴「金融時報」（Financial Times），美國政府特別關切中方向俄羅斯供應用於飛彈、火箭的推進劑。

無獨有偶，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）近日報導，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，當年硝化纖維素進口量大增70%，2023年上半年的進口量更激增至2021年進口量近2倍。

硝化纖維素是製造火藥及推進劑的重要材料。目前中國是俄羅斯進口硝化纖維素第一大來源。

北大西洋公約組織（NATO）3日至4日舉行外長會議。「金融時報」今天援引3名知情人士說法報導，布林肯（Antony Blinken）在會議期間指出，中國提供俄羅斯工具、資訊、技術專業，且特別著重協助俄方生產光學設備、推進劑，以及在太空領域的活動。

根據報導，布林肯提到，中方相關舉措不僅有助俄羅斯侵略烏克蘭，且「對其他國家構成威脅」。布林肯在每一場會議都提及對中國的擔憂。

一名知情人士說，布林肯的警告十分明確，在場的人都感受到與過往不同之處：美方如此明示中國對俄羅斯軍工業的支持，這堪稱是「新發展」。

報導提到，儘管西方施加制裁，俄羅斯仍有辦法維持經濟動能並提升軍工業產能，原因包括對中貿易擴大，以及透過第三地進口所謂的軍民兩用貨品。

俄羅斯已顯著提升武器產量，特別是砲彈、飛彈、自殺式攻擊型無人機。

根據報導，正在中國訪問的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）擬向中方表達對俄中貿易活動的關切。

美國總統拜登2日與中國國家主席習近平通話時，也觸及相關議題。白宮指出，拜登對中國支持俄羅斯軍工業、以及這對歐洲與跨大西洋安全造成的衝擊，表示關切。

拜登與習近平通話前，一名美國高階官員指出，華府注意到中國「開始協助俄羅斯重建軍工業基礎」。

根據報導，布林肯呼籲盟友做3件事，包括直接向中國表示關切、公開發言談及持續深化的俄中合作，並「對參與強化俄羅斯工業基礎的實體和公司採取適當行動」。

報導指出，中國的專家學者正密切研究俄方如何應對國際制裁，以利在台灣海峽爆發衝突時，中國能有更好的因應對策。

俄羅斯 布林肯 拜登

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