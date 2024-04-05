新一輪以哈停火交換人質談判 擬本周在開羅舉行

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）。歐新社

白宮今天指出，新一輪目的在促成加薩 （Gaza）停火以交換被哈瑪斯（Hamas）武裝分子俘虜人質的談判，現正規劃本周與美國代表在開羅（Cairo）舉行。

路透報導，美國官員表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）將帶領美國代表團進行談判。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，總統拜登 昨天與以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，要求授權他在開羅的談判代表，以便盡快達成協議。

在憂心加薩將面臨飢荒之際，美國和盟友均認為停火至關重要，以讓更多人道援助物資進入當地。

根據最近建議，以色列和哈瑪斯可能達成協議停火6周，以交換被哈瑪斯所俘虜的病患、年長者和受傷人質。

此外，柯比表示，美國目前沒有計畫針對「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名援助人員遭殺害一事展開獨立調查。

內唐亞胡在通話中向拜登通報以色列對此事件調查的整體結果。拜登警告內唐亞胡，以色列必須採取措施解決平民傷害和人道主義苦難，否則華盛頓將採取未具體說明的回應措施。

以色列也宣布開放阿什杜德港（Ashdod）與艾瑞茲（Erez）關卡讓物資進入加薩。

當記者問拜登是否威脅要停止對以色列軍事支援時，拜登回答：「我要求他們去做他們正在做的事。」