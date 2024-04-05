以軍炸死志工成轉捩點 拜登：保護平民、志工 否則限援

美國總統拜登。歐新社

路透報導，美國總統拜登 4日確切向以色列總理內唐亞胡下最後通牒：保護加薩 巴勒斯坦平民和外國援助人員，否則可能限制以哈戰爭中對以國的援助。以色列1日空襲非營利組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）車隊，造成七名援助人員身亡後，引發全球怒火。路透指出，這對拜登而言是個轉捩點。

美國白宮 沒有具體說明希望內唐亞胡採取什麼行動，也沒說如果以國未能採取行動，美方會如何回應。但分析家表示，隱含其中的威脅是減緩美國武器運往以國，及美國在聯合國不再如此相挺。

目前在華府智庫近東政策研究所擔任研究員的美國資深外交官羅斯（Dennis Ross）表示：「總統實際上是再說，你得滿足這些人的人道主義需求，否則我別無選擇，只能設下條件限制（軍事）援助。」

即將在今年11月競選連任的拜登一直苦於在處理以哈戰爭上找到平衡點。他一邊受民主黨進步派要求約束內唐亞胡的壓力，一邊面臨可能導致多數親以的獨立選民疏遠的風險。拜登至目前為止都不願針對運交軍火設定條件。

拜登4日晚上和內唐亞胡通話後幾小時，以國政府宣布數項措施以助更多援助物資進入加薩，包括開放阿什杜德港（Ashdod）與進入加薩北部的艾瑞茲（Erez）關卡，及增加從約旦運送的援助物資量。目前尚不清楚這些措施是否足以滿足美方要求。

一名知悉通話狀況的不具名消息人士表示，30分鐘的通話氣氛有時很緊張，拜登說明了他的擔憂，內唐亞胡則為處理加薩問題的做法辯護。

一名白宮資深官員形容，這次談話「非常直接、非常坦率」，並說副總統賀錦麗、白宮國家安全顧問蘇利文和國務卿布林肯都有參與。至於美方有何期望，這名官員表示：「我們要求一項全面的計畫，讓他們在此事上做得更好。他們不能殺害人道援助人員和平民。」