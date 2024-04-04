法新社：美菲日澳海軍將在南海聯合演習 劍指中國

兩名外交消息人士今天告訴法新社，菲律賓海軍將與美國、日本 和澳洲 海軍聯合演習。4國正深化軍事關係，以制衡中國在亞太地區擴張影響力。

法新社報導，美國總統拜登 、日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11日在華府召開三方峰會前，這項演習7日將在存在主權爭議的南海舉行。北京聲稱擁有幾乎整個南海主權。

各方正在南海激烈較勁。澳州軍艦瓦拉門加號（HMAS Warramunga）本週稍早抵達面向南海的菲律賓巴拉旺島省（Palawan）。

菲律賓軍方表示，瓦拉門加號到訪「目的在加強夥伴國家間的軍事關係」。

中國和菲律賓、日本都存在海上主權主張重疊的問題，由於北京自信日增，堅持對相關海域及對台灣的主權主張，過去一年區域緊張為之升高。

美國已尋求強化在亞太地區的聯盟關係，包括對日本和菲律賓等條約盟友。

11日的三方峰會之外，拜登也將分別與岸田和小馬可仕舉行雙邊會談。

其中一名消息人士表示，繼去年美國海岸防衛隊、日本海上保安廳和菲律賓海岸巡防隊首度聯合演習後，三方峰會可望宣布3國海防將聯合巡邏。