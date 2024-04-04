我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸了自己的腳...蔡崇信坦言：阿里巴巴已落後

紐約破獲殺豬盤 金額達400萬…騙子帳戶或設在中國

法新社：美菲日澳海軍將在南海聯合演習 劍指中國

中央社馬尼拉4日綜合外電報導

兩名外交消息人士今天告訴法新社，菲律賓海軍將與美國、日本澳洲海軍聯合演習。4國正深化軍事關係，以制衡中國在亞太地區擴張影響力。

法新社報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11日在華府召開三方峰會前，這項演習7日將在存在主權爭議的南海舉行。北京聲稱擁有幾乎整個南海主權。

各方正在南海激烈較勁。澳州軍艦瓦拉門加號（HMAS Warramunga）本週稍早抵達面向南海的菲律賓巴拉旺島省（Palawan）。

菲律賓軍方表示，瓦拉門加號到訪「目的在加強夥伴國家間的軍事關係」。

中國和菲律賓、日本都存在海上主權主張重疊的問題，由於北京自信日增，堅持對相關海域及對台灣的主權主張，過去一年區域緊張為之升高。

美國已尋求強化在亞太地區的聯盟關係，包括對日本和菲律賓等條約盟友。

11日的三方峰會之外，拜登也將分別與岸田和小馬可仕舉行雙邊會談。

其中一名消息人士表示，繼去年美國海岸防衛隊、日本海上保安廳和菲律賓海岸巡防隊首度聯合演習後，三方峰會可望宣布3國海防將聯合巡邏。

日本 拜登 澳洲

上一則

一洲焦點／拜習通話的背後秘辛 習讓拜碰了釘子？

下一則

戴琪：歐美需合作因應中國經濟體系挑戰

延伸閱讀

花蓮大地震釀死傷 總統府：美日等47國政要表達慰問

花蓮大地震釀死傷 總統府：美日等47國政要表達慰問
共同社：日美擬與英澳菲擴大安保合作

共同社：日美擬與英澳菲擴大安保合作
兼顧電力需求與減碳 東南亞正在擁抱核電

兼顧電力需求與減碳 東南亞正在擁抱核電
菲律賓外交部召見中國大使 抗議在南海「侵略行為」

菲律賓外交部召見中國大使 抗議在南海「侵略行為」

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

2024-03-30 14:03

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友