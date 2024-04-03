國防工業大合體 美日峰會有望討論共同生產彈藥、船艦、飛機

美國總統拜登（圖右）和日本首相岸田文雄（圖左）10日將舉行雙邊峰會，一名美國政府消息人士透露，屆時有望進一步討論深化國防工業合作。（美聯社）

日經亞洲報導，美國總統拜登 和日本 首相岸田文雄 10日將舉行雙邊峰會，一名美國政府消息人士透露，屆時有望進一步討論深化國防工業合作，包含共同研發和生產彈藥、飛機與船艦，讓美日國防工業「合體」。

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前主持美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）研討會表示，「下周美日將首度採取措施，在共同研發和生產重要軍事國防設備上加強合作」。

坎伯談到，新冠疫情讓美國政府意識到軍事供應鏈十分容易堵塞，需要借助更多能力發揮作用。

而面對中國在強大工業基礎下提升艦艇、潛艇和飛機等生產，美國選擇借助盟友的生產製造能力，頭號目標就是美軍最大的海外軍事基地—日本，史無前例整合兩國國防工業作為回應。

而第一步將從船艦維修開始。拜登和岸田文雄在峰會上預計落實美軍軍艦在日本私人造船廠的維護、維修和改造等程序。

其次，最初的維修合作僅限於美軍前緣部署在日本的20多艘艦艇，因為美國法律禁止自家軍艦在海外船廠進行改造、修理或維護。

另外，該美國官員表示，拜登政府最終可能會向國會提案允許日本船廠為美軍軍艦服務，緩解美國船廠維護上遭遇的瓶頸，同時讓軍艦可以更快重返任務。

分析師認為，這對於美國在未來可能的台海衝突上至關重要，讓美國海軍有能力在日本快速進行維修並返回作戰。

於此同時，共同生產彈藥也是可能的方向之一。美國陸續軍援烏克蘭和以色列後，目前彈藥數量嚴重短缺。