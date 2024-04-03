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習拜通話分析：中美在科技限制和經濟爭端分歧加深

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習拜通話分析：中美在科技限制和經濟爭端分歧加深

記者賴錦宏／即時報導
中國國家主席習近平4月2日晚應約同美國總統拜登通電話，圖為去年11月15日兩人在舊金山會晤。(路透)
中國國家主席習近平4月2日晚應約同美國總統拜登通電話，圖為去年11月15日兩人在舊金山會晤。(路透)

中國國家主席習近平4月2日晚應約同美國總統拜登通電話。分析人士認為，此次通話傳達了雙方期望保持中美關係整體穩定的意願，但在科技限制和經濟爭端方面的分歧正在加深。如果美國的科技限制得不到解決，中方將採取報復措施。

據新加坡聯合早報報導，這是兩人在去年舊金山會晤後首次通話，雙方文稿中均提及「坦誠」。據新華社報導，習近平在電話中提到了兩個「不會」：對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，中國不會聽之任之；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，也不會坐視不管。

習近平稱希望美方把不支持台獨的積極表態落實到行動上，拜登則重申不支持台獨。當前台灣權力交接在即，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格訪台，會晤台灣當選總統賴清德及其國安團隊，表明中美雙方都有意願維持當前台海局勢穩定。

但中美兩國在科技與經濟方面的分歧正成為新的分歧點。據《南華早報》報導，歐亞集團高級分析師多米尼克．邱（Dominic Chiu）認為，中美元首通話清楚表明，科技競爭是中國在雙邊關係中的首要關切。

他說：「習近平稱中國不會坐視不管，這表明如果這個問題得不到解決，中國政府將準備採取報復措施。」

美國國會議員上個月提出一項兩黨法案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok，否則該應用將不能在應用商店上架，也不能在美國的網路託管服務上訪問。白宮國家安全委員會發言人柯比在通話後的記者會上說，拜登重申美國對TikTok所有權的擔憂。他向習近平明確表示，美國並不是要禁止這款應用，而是希望將其剝離。當被問及TikTok議題是否有任何進展時，柯比僅稱，「立法還沒有到（拜登的）辦公桌上，還在國會山莊」。

美國智庫榮鼎諮詢的創始合夥人丹尼爾．羅森（Daniel Rosen）認為，雖然中美兩國在降低風險和技術限制方面意見不一致並非新鮮事，但這已成為一種新常態，「我們將長期聽到這樣的聲音」。

羅森說，重要的是，中美高層的溝通非常頻繁，而且很有規律，「峰會固然重要，但定期的高層溝通是不可替代的，特別是考慮到中國體制的性質，即最高層的人是最重要的人。」

習近平 拜登 TikTok

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