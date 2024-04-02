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學者：拜習通話 精算時間點

記者陳熙文／台北即時報導
美中元首2日通話，學者認為時間點經過精算。圖為拜登（右）與習近平（左）去年在舊金山會面。（路透）
美中元首2日通話，學者認為時間點經過精算。圖為拜登（右）與習近平（左）去年在舊金山會面。（路透）

總統拜登與中國國家主席習近平進行通話，專家學者認為，這是美中雙邊一次重要的通話，不但要保持對話管道的暢通，確保美中互動穩健發展，同時也希望在美國大選前能夠避免出現誤判。

針對拜習通話，有學者表示，這是國務卿布林肯與中國外長王毅於2月會面後，大家就預料到的結果，只是雙方選在這個時間點，顯然經過一番精算，一方面美國剛過完復活節假期，輿論較淡；另一方面，共和黨和民主黨幾乎已完成黨內初選程序，進入暴風雨前的寧靜，與其在進入選舉肉搏戰之後通話，不如選在現在不受選情影響來做溝通。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中說，此次通話內容應當還是延續雙方去年在舊金山會晤的脈絡，在國際議題上控管美中關係，並在重要領域上保持溝通與接觸，避免發生意外而擦槍走火。

台大中國研究中心特約研究員尹麗喬也認為，美中領導人此刻進行通話，就是希望保持美中互動在較為穩健的道路上，兩岸議題的討論是不可避免的；但他也表示，雙方也可能聚焦俄烏戰爭與以哈戰爭等議題，協調美中共同合作解決問題的可能性。

李大中指出，拜登和習近平去年在舊金山討論到美中恢復軍事管道的互動，包括參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）就在去年12月底與中國軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行一次視訊會議，中國國防部日前也指出，中美兩軍在海上軍事安全磋商機制會議的籌備工作上進展順利。他認為，拜登與習近平可能就此議題做進一步的討論。

而美中領導人通話時間點，恰好與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）的訪台行程重疊。有學者分析認為，這並非巧合，而是中美領導人通話前，試圖對台灣做出一個平衡，不希望台灣出現「被出賣」的擔憂，也在520賴清德就職典禮前確認新政府的態度，確保兩岸「零意外」。

拜登 習近平 舊金山

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