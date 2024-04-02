我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

快訊：拜登習近平通電話

拜習通話 白宮新聞稿再提台海 關切北京挺俄

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登（左）2日與中國國家主席習近平（右）通話。（路透）
總統拜登（左）2日與中國國家主席習近平（右）通話。（路透）

白宮發布新聞稿表示，總統拜登2日與中國國家主席習近平通話，拜登強調維持台海和平穩定的重要性，並關切北京對俄羅斯國防工業的支持，影響歐洲及跨大西洋的安全。

拜登於美東時間2日上午（北京時間2日晚間）和習近平通話，這是兩人自去年11月在舊金山會議以來首次通話，去年的面對面談話超過2小時；自拜登2021年初就任美國總統以來，與習近平或通話或面對面談話已有8次。

白宮指出，拜習通話回顧舊金山峰會取得的共識和進展，包含禁毒合作、持續進行的軍事溝通、討論解決與人工智慧（AI）相關的風險，以及持續努力投入氣候變遷議題與兩國人民的往來。

白宮表示，拜登強調維持台海和平穩定，及南海法治和自由航行的重要性。

此外，拜登關切北京對俄羅斯國防工業的支持，並對習近平重申美國支持朝鮮半島無核化的持久承諾。

白宮表示，拜登關切中方不公平的貿易政策與非市場經濟作為，傷害美國勞工與家庭；拜登強調，美國會持續採取必要手段，防止美國先進的科技被用於破壞美國自身國安，但不會過分限制貿易與投資。

白宮表示，拜習歡迎雙方對維持溝通管道暢通，與負責任管理雙邊關係所做的持續努力，預告財政部長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯（Antony Blinken）將很快訪問中國。

拜登 白宮 習近平

上一則

與習通話 拜登強調台海和平穩定…葉倫、布林肯將訪中

延伸閱讀

與習通話 拜登強調台海和平穩定…葉倫布林肯將訪中

與習通話 拜登強調台海和平穩定…葉倫布林肯將訪中
拜登習近平通電話 盼「舊金山願景」變實景

拜登習近平通電話 盼「舊金山願景」變實景
拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡

拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡
跨性別日遇復活節 拜登：又不是我定的

跨性別日遇復活節 拜登：又不是我定的

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
謝爾頓教屋主反守為攻，利用合法取得的租約逼退租霸，並要限時將家具搬走。(YouTube截圖)

租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅

2024-03-26 02:24
墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20

超人氣

更多 >
從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客
凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布
超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消

超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
砸穿6堵牆挖隧道偷珠寶 洛城店主當面堵截盜賊

砸穿6堵牆挖隧道偷珠寶 洛城店主當面堵截盜賊