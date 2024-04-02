拜習通話 白宮新聞稿再提台海 關切北京挺俄

總統拜登（左）2日與中國國家主席習近平（右）通話。（路透）

白宮 發布新聞稿表示，總統拜登 2日與中國國家主席習近平 通話，拜登強調維持台海和平穩定的重要性，並關切北京對俄羅斯國防工業的支持，影響歐洲及跨大西洋的安全。

拜登於美東時間2日上午（北京時間2日晚間）和習近平通話，這是兩人自去年11月在舊金山會議以來首次通話，去年的面對面談話超過2小時；自拜登2021年初就任美國總統以來，與習近平或通話或面對面談話已有8次。

白宮指出，拜習通話回顧舊金山峰會取得的共識和進展，包含禁毒合作、持續進行的軍事溝通、討論解決與人工智慧（AI）相關的風險，以及持續努力投入氣候變遷議題與兩國人民的往來。

白宮表示，拜登強調維持台海和平穩定，及南海法治和自由航行的重要性。

此外，拜登關切北京對俄羅斯國防工業的支持，並對習近平重申美國支持朝鮮半島無核化的持久承諾。

白宮表示，拜登關切中方不公平的貿易政策與非市場經濟作為，傷害美國勞工與家庭；拜登強調，美國會持續採取必要手段，防止美國先進的科技被用於破壞美國自身國安，但不會過分限制貿易與投資。

白宮表示，拜習歡迎雙方對維持溝通管道暢通，與負責任管理雙邊關係所做的持續努力，預告財政部長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯（Antony Blinken）將很快訪問中國。