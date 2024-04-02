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快訊：拜登習近平通電話

與習通話 拜登強調台海和平穩定…葉倫、布林肯將訪中

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為去年11月在舊金山拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)
圖為去年11月在舊金山拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)

美中元首2日通話，重申要負責任管理雙邊關係，白宮資深官員表示，總統拜登在台灣舉行總統就職典禮前夕，對中國國家主席習近平重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定的重要性。

資深官員1日傍晚透過電話簡報會，預告並說明美方要談的內容；他說，內閣首長的訪問將很快啟動，財政部長葉倫（Janet Yellen）近日將訪問中國，而國務卿布林肯（Antony Blinken）則是在未來幾周內出發。

拜習最近一次對話是去年11月在舊金山，當時面對面談話超過2小時；這次通話是兩人今年首次談話，自拜登2021年初就任美國總統以來，與習近平或通話或面對面談話已有8次。

拜登去年底在舊金山要求習近平尊重台灣的選舉過程，這次通話在中華民國總統當選人賴清德5月20日就職典禮前夕。

資深官員說，「（拜登）總統將藉機重申美國的一中政策，強調台海和平穩定的重要性，尤其是台灣5月將有總統就職典禮。」

資深官員表示，拜習舊金山峰會達成「美中維持溝通管道暢通，以負責任管理美中競爭並預防意外衝突」的共識，這次通話是這項努力作為的一部分；「我也要說，我們對中華人民共和國的做法沒有任何改變，依然聚焦在『投資（國內）、結合（盟友）、（對中）競爭』的架構，激烈的競爭需要密集的外交來管控緊張、了解看法並防止意外衝突。」

舊金山峰會達成的共識包含推動禁毒合作、人工智慧（AI）的風險管控，並恢復軍事溝通管道等。美方表示，看到中國展現若干行動，敦促中方遵循共同合作的方向持續努力，也期待在軍事溝通管道能實現美中戰區司令與國防部長之間的溝通。

問到北京對台海及南海持續升高的灰色地帶行動，資深官員表示，中國長期以來，持續交互運用軍事、經濟和外交手段，或慢或快地加壓用來脅迫；而美國有一系列的應對工具，在諸多雙邊和多邊的會議，無論實際討論或事後聲明都會關切這些議題，且美國不僅自己抵制北京的灰色地帶行動，也會結合盟友與夥伴。

此外，資深官員表示，拜習通話將觸及北韓、中東、俄烏戰爭等區域議題，也會談到要求北京不得干預美國總統選舉，此外，美國將持續採取行動避免中國駭客鎖定攻擊美國的基礎建設設施。

拜登 舊金山 習近平

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