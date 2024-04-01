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美以情報共享前所未有擴大 缺乏透明監督…恐被用於濫殺平民

編譯盧思綸／即時報導
美國和以色列在以哈衝突爆發後秘密簽署備忘錄擴大情報共享，但美方情報的實際用途缺乏獨立且公開透明的監督，遭質疑用於以色列軍事行動導致大量平民傷亡。(歐新社)
美國和以色列在以哈衝突爆發後秘密簽署備忘錄擴大情報共享，但美方情報的實際用途缺乏獨立且公開透明的監督，遭質疑用於以色列軍事行動導致大量平民傷亡。(歐新社)

華爾街日報報導，美國和以色列在去年10月7日哈瑪斯突襲以色列後秘密簽署備忘錄，擴大情報共享範圍，但美方情報的實際用途缺乏獨立且公開透明的監督，引發愈來愈多民主黨議員、人權團體和拜登政府內部人士質疑，憂心美方情報用於以色列軍事行動導致大量平民傷亡。

美國官員表示，去年10月7日爆發以哈衝突不久後，美國和以色列秘密協議擴大雙方情報共享網絡，並且在幾天後進行修訂。於此同時，美國擴大在加薩的情報蒐集網；過去幾年，美國主要仰賴以色列監視加薩。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）3月26日在簡報中談到，從軍30年來，美以在情報和軍事合作上「達到前所未有的程度」。

一名熟悉備忘錄簽訂過程的人士透露，以哈衝突剛開始時，美以情報機構共同擬定協議指引，但華府高層決策者擁有最終決議是否為違反條約的權力。一名熟悉過程的人士說，美國情報機構彙編了「加薩危機潛在不法行為概述」（Gaza Crisis Potential Wrongful Acts Summary），羅列美以可能在加薩違反的武裝衝突事例，以及戰爭中的特定事件和趨勢。

美國官員和其他知情人士說，美方情報機構主要協助以色列定位哈瑪斯軍旅首領和人質，還有監督以色列邊境動靜，提供原始情報材料，比如偵蒐無人機的即時動態影像。

對此，美國眾院情報委員會（House Intelligence Committee）民主黨籍委員克勞（Jason Crow）受訪提到，「我所擔心的是情報共享是否符合美國的價值觀和國家利益。」

克勞透露曾在去年12月致信美國情報總監海恩斯（Avril Haines）要求說明情報共享協議的細節，憂心「美國分享情報的舉措不利於促成美國的利益」。他還提到另外見過以色列資深軍事高層和美國情報官員，但是雙方對於平民死傷的說法「存在很大分歧」。

以色列去年10月7日遇襲後對加薩展開全面軍事行動，根據巴勒斯坦衛生當局，至今造成約3萬2,000人喪生，其中以婦孺為主；該統計數字包含士兵和非戰鬥人員。對此以色列同意統計正確，但駁斥說，有超過1/3罹難者是士兵。

除此之外，以軍行動也造成大量清真寺、醫院和大學等基礎設施被毀壞或徹底摧毀。以色列政府則回應，由於哈瑪斯刻意將軍事據點設在平民區域作為掩護，因此建築受損無可避免。

不止一名熟知內情人士表示，美國不會提供以軍特別用於作為地面行動或空襲的情報，一名行政官員說，「美以情報共享機制側重解救人質，還有防範以色列遭到入侵。」

但官員也說，以色列有責任舉證自己遵守協議，有時候是口頭說明。另外，官員也承認，很難斷定美國提供的情報是否加入以色列自身取得的資料。

一名美國資深情報官員說，「以色列保證美國情報所展開的行動都符合國際法，包含要求保護平民的武裝衝突法（Law of Armed Conflict）。」

可是人權觀察（Human Rights Watch）華府地區主任葉格爾（Sarah Yager）認為，美以情報共享協議鮮少受到規定限制，「導致美國情報網門戶大開」。

以色列官員拒絕針對秘密情報共享協議置評。

以色列 加薩 哈瑪斯

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